كريم عبدالجبار ورونالدو يحضران حفل عشاء خيري لدعم مؤسسة تحقيق أمنية

استضافت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA) حفل عشاء خيري مساء الجمعة الماضي في (سي وورلد) جزيرة ياس، أبوظبي، بحضور نخبة من المشاهير والشخصيات المرموقة في عالم كرة السلة، دعماً لمؤسسة تحقيق أمنية التي تعمل على تحويل أحلامهم إلى واقع.

وضمت قائمة ضيوف شرف الحفل كريم عبدالجبار وراي ألين ونجم كرة القدم البرازيلي رونالدو الذين يزورون العاصمة في إطار مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2023 المُقدّمة من شركة "القابضة" (ADQ). كما تميز الحفل بحضور خابي لام نجم منصة تيكتوك الشهير وصالح الماجري نجم كرة السلة التونسي وستيف هارفي مقدم البرامج والمنتج الأمريكي وغيرهم.

وشهدت الأمسية أيضاً لقاءات مع نجوم كرة السلة الأمريكية، وعروضاً موسيقية حية، إلى جانب تحقيق أمنيات الأطفال، حيث حصل سيف، المُقيم في أبوظبي، على جهاز مساعد شخصي بتقنية "آيغيز" لتعزيز قدرته على التواصل، فيما حقق زاييل حلمه بالحصول على حذاء "جوردان أير رويال ري إيماجند 1" وتسلمه على المنصة وسط ترحيب كبير من الحاضرين.

وتخلل الحفل برنامج ترفيهي ممتع، إذ استمع الحضور إلى أجمل نغمات البيانو من الإماراتي أحمد الموسوي، وإقبال، التي حققت المؤسسة أمنيتها سابقاً، علاوة على عرض للعزف على العود للفنان يامن من بيت العود العربي. كما قدمت تقوى، التي حققت المؤسسة أمنيتها أيضاً، كلمة شكر باللغة العربية في الختام.

وشارك الحضور في مزاد خيري لشراء مجموعة من التجارب والمقتنيات النادرة للرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، من بينها كرات سلة تحمل تواقيع نجوم دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز، فضلاً عن تجربة مخصصة لكبار الشخصيات لحضور مباراة اليوم تتضمن فرصة التقاط الصور من الملعب واقتناء مقتنيات تذكارية رائعة ومقابلة اللاعبين، وتجربة تسوق بمتجر NBA في ياس مول، وفرصة المشاركة في ورشة لتعليم مهارات كرة السلة لـ15 طفلاً بإشراف مدرب متخصص من الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، والتي تشمل الحصول على أزياء NBA ومنتجات تحمل علامة الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية ولقاء مباشر مع أحد نجوم كرة السلة الأمريكية.