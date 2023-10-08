رمسـة مـلاعب

مدرب

تساءل مراقبون عن سبب استغناء أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين في الفترة السابقة عن خدمات مدرب مواطن، على الرغم من أنه سبق له أن حقق نجاحات مع فرق المراحل السنية التي كان يتولى تدريبها سابقاً بالنادي.

مفاضلة

يفاضل أحد أندية دوري المحترفين بين مدربين سبق لهما العمل في الإمارات، ليحل أحدهما خلفاً للمدرب الحالي، الذي حقق معه الفريق نتائج غير مرضية، إذ تدرس إدارة النادي كيفية التوصل إلى اتفاق مع المدرب الحالي على إنهاء العقد بين الطرفين.

فرصة

كشف لاعب صاعد بأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لمقربين منه أنه ينتظر فرصة اختياره ضمن صفوف المنتخب الوطني والدفاع عن ألوان منتخب بلده، خصوصاً بعد المستوى الذي ظهر به أخيراً مع فريقه.