محمد الشرقي يشهد ختام بطولة العالم لبناء الأجسام بالفجيرة

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الدور المحوري للرياضة في ترسيخ ثقافة التنافس الشريف في المجتمع ونشر أسلوب حياة صحّي لأفراد ممكنين، لافتًا سمّوه إلى دورها في تعزيز العلاقات وتقريب شعوب العالم.

جاء ذلك خلال حضور سموه، الحفل الختامي لبطولة العالم للهواة والمحترفين لبناء الأجسام "مستر أند مسز وورلد" في مجمع زايد الرياضي، بحضور الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام دائرة الحكومة الالكترونية بالفجيرة والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وسعادة رفائيل سانتوخا رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وأشار سموه، إلى المكانة العالمية التي تحظى بها إمارة الفجيرة كوجهة عالمية للرياضة وحاضنة لأهم فعالياتها، تنفيذًا لرؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالاهتمام بقطاع الرياضة انطلاقًا من دوره في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة، وتوجيهات سموه بمتابعة متطلبات استضافة المنافسات الدولية عبر توفير كافة الموارد والإمكانيات التي تحقق أهدافها وتضمن إنجاحها إقليميًا ودوليًا.

وثمّن سمو ولي عهد الفجيرة، جهود اللجنة المنظمة للبطولة في إنجاح الاستضافة العالمية سنويًا عبر اتباع أرقى مستويات التنظيم الإداري والفني للبطولة، مهنّئًا على تصويت 204 دولة من الأعضاء في الاتحاد الدولي للعبة وحصول الفجيرة على لقب عاصمة العالم لبناء الأجسام.

وتوجّه رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية رفائيل سانتوخا، بالتهنئة لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة على النجاح المشرّف للبطولة التي حظيت منذ أيامها الأولى برعاية سموه ودعمه المتواصل، مؤكداً أن تقدير جهود اللاعبين وتثمينها وتخصيص بيئة داعمة لها ينعكس على واقع الرياضة الإماراتية ويثبت ريادة الدولة كحاضنة لأهم وأبرز الأحداث الإقليمية والعالمية.

وأقيمت البطولة التي تعتبر واحدة من أبرز البطولات العالمية على صعيد لعبة بناء الأجسام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وشهدت منافسات لأبطال محترفين في مجالات الفيزيك والكلاسيك فيزيك وبناء الأجسام للرجال والفت موديل للنساء.