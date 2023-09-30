المري يشكل مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم

أصدر الفريق محمد أحمد المري، الرئيس المكلف وعضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، القرار الإداري رقم (2) لسنة 2023، بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم.

وذكر النادي على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أنه بحسب القرار الإداري يشكل مجلس إدارة شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم، برئاسة طلال أحمد الشنقيطي، وعضوية كل من: عبدالمجيد حسين أهلي نائباً، ويوسف عزير أحمد، وجمال زعل المهيري، وعلي أحمد الحباي.