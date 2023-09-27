مجمع حمدان الرياضي يستضيف 55 فعالية في عام 2023

كشفت إحصاءات رسمية أن مجمع حمدان الرياضي شهد زيادة قُدرها 40% في عدد البطولات والمعسكرات والرياضات التي استضافها المجمّع منذ بداية العام الجاري (2023).

وقال البيان إن عدد البطولات والمعسكرات التي استضافها مجمّع حمدان الرياضي منذ بداية العام الجاري، وصل إلى 55 فعالية رياضية متنوعة، بزيادة 17 فعالية على العام الماضي، وتتضمن الفعاليات تنظيم بطولات في 17 رياضة أولمبية وغير أولمبية، إلى جانب الفعاليات المجتمعية العديدة، وهي السباحة، والسباحة الفنية، والغطس، وكرة الماء، والغوص، والغوص الحر، والهوكي تحت الماء، والأكواثلون، والدواثلون، والمبارزة، والجمباز الإيقاعي، وتنس الريشة، واللياقة البدنية، والدراجات الهوائية، والدريفتنغ، والخماسي الحديث، والترايثلون.

وكان مجلس إدارة «مجمّع حمدان الرياضي»، الذي ينضوي تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، قد عقد اجتماعاً برئاسة أحمد بن شعفار، وبحضور نائب الرئيس، ناصر أمان آل رحمة، والأعضاء: بدر أنوهي، وطارق آل صالح، وصالح المرزوقي، مدير إدارة الدعم المؤسسي في مجلس دبي الرياضي، وعبدالله شهداد، مدير المجمّع.

وشهد الاجتماع استعراض خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وقائمة الفعاليات والبطولات العديدة التي سيستضيفها المجمّع، وكذلك استعراض برامج الأكاديميات الرياضية المختلفة التي تتخذ من المجمّع مقراً لها ولتدريبات رياضييها التي تستمر يوميا وعلى مدار العام.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، إن المجتمعون اطلعوا على قائمة معسكرات الأندية والمعسكرات الدولية التي استضافها المجمع والأبطال الأولمبيين وأبطال العالم الذين اختاروا مجمّع حمدان ليكون مقرا لتدريباتهم استعدادًا لأولمبياد باريس 2024 والبطولات المقبلة، اذ وصل عدد المعسكرات إلى أكثر من 20 معسكرا دوليا، وكذلك استعراض برامج الأكاديميات الرياضية المختلفة التي تتخذ من المجمّع مقرا لها ولتدريبات رياضييها التي تستمر يومياً وعلى مدار العام، حيث وصل عدد الأكاديميات إلى 25 أكاديمية.

كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على الخطة الاستراتيجية التجارية، والخطة التشغيلية للمجمع، بما يهدف إلى إيجاد أفضل السبل لزيادة الاستثمار التجاري، وتعزيز الإيرادات في المجمع، ويضمن استمراريته للعمل بكفاءة وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، وتم التأكيد على مواصلة العمل على الاستثمار الأمثل للموارد الذاتية، وتطبيق أفضل الممارسات، لتعزيز المكانة الدولية للمجمع، بما يحقق استمرارية في نمو الفعاليات الدولية والإقليمية والمحلية التي تسهم في تطوير الرياضة، وتعزيز مكانة دبي على خريطة الرياضة العالمية.

واستعرض الاجتماع خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وقائمة الفعاليات والبطولات العديدة التي سيستضيفها المجمّع، وقائمة معسكرات الأندية والمنتخبات الخارجية التي ترغب في التدريب في المجمّع، إذ استقبل المجمّع طلبات من عدد من المنتخبات والفرق من مختلف دول العالم، لإقامة معسكراتها الدولية في المجمع استعداداً لخوض منافسات الألعاب الأولمبية المقبلة، والبطولات الدولية الأخرى.