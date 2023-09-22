فريق أبوظبي عينه على لقب الجولة الختامية لمونديال «الزوارق»

يستعد فريق أبوظبي للزوارق السريعة لتحدي الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، والتي تقام ابتداء من اليوم، وتستمر حتى الأحد المقبل في مدينة فيلافيلها البرتغالية.

ويدخل فريق أبوظبي الجولة بمعنويات عالية جداً بعد أن ضمن لقب البطولة قبل نهاية الموسم بجولة كاملة بعد وصول راشد القمزي على زورق أبوظبي 35 إلى النقطة 55 في الترتيب العام للبطولة في الجولة الماضية، وابتعد بفارق كبير جداً عن أقرب منافسيه كي يحسم اللقب ويحتفل بتحقيقه مبكراً وللمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته عبر هذه البطولة.

وتبدأ المنافسة اليوم مع الفحص الفني والتسجيل الرسمي في البطولة لكل الفرق المشاركة، ثم ينطلق سباق أفضل زمن والسرعة غداً السبت ولاحقاً ينطلق الأحد السباق الختامي وآخر لوحة للزوارق الموسم الجاري.