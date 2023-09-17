فريق أبوظبي للزوارق يبحر نحو لقب مونديال الفورمولا 2 اليوم

ينطلق اليوم السباق الرئيس للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 بمدينة بيسو البرتغالية بمشاركة 19 زورقاً يتقدمهم فريق أبوظبي بزورقيه أبوظبي 35 المتصدر حالياً للترتيب العام بقيادة راشد القمزي وزورق أبوظبي 36 بقيادة منصور المنصور في منافسة تتجدد للمرة الثالثة الموسم الجاري عبر محطات البطولة.

وينطلق السباق في مياه نهر دورو، وتنطلق أجواء الجولة الثالثة بطموح كبير للمتسابق راشد القمزي بأن يواصل صدارة البطولة لاسيما أنه يمتلك 40 نقطة وهي العلامة الكاملة عن الجولات الأولى والثانية للبطولة. ويمتلك راشد القمزي فرصة كبيرة لحسم اللقب في هذه الجولة خصوصاً أن أقرب منافسيه وهو جاكمو ساكي لديه 24 نقطة وفي حال تحقيق راشد للمركز الأول في جولة بيسو سيصل للنقطة 60 وبالتالي الابتعاد بشكل كاف عن كل منافسيه وحسم المنافسة.

وأكد راشد القمزي فرصته الكبيرة لتحقيق لقب هذه الجولة خصوصاً مع الانطلاقة القوية التي بدأ بها الموسم وسجل لقب جولتين متتاليتين وقال في تصريحات صحافية: «أمامي فرصة كبيرة الآن وسأسعى لاستغلالها كي أحسم اللقب من الآن».

• 40 نقطة جمعها راشد القمزي في بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 حتى الآن.