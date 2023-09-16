245 لاعباً يشاركون في كأس الاتحاد للجودو اليوم

يدشن اتحاد الإمارات للجودو، اليوم، موسمه الرياضي الجديد 2023-2024، بإقامة بطولة كأس الاتحاد للجودو للأشبال والناشئين والرجال، بصالة نادي الشارقة الرياضي (فرع الحزانة)، بالتعاون بين اتحاد الجودو ومجلس الشارقة الرياضي.

وتشهد البطولة مشاركة 245 لاعباً، بواقع 110 لفئة الأشبال، و80 في منافسات الناشئين، و55 لاعباً لفئة الرجال، وكلهم من أندية النصر، والشارقة الرياضي، والشارقة للدفاع عن النفس، واتحاد كلباء، والفجيرة للفنون القتالية، وأكاديميات أوليمبكس، وتيندا وكيما.

وأكملت اللجنة المنظمة للبطولة، برئاسة أمين السر العام المساعد محمد جاسم، كل الترتيبات لانطلاقتها، وسيحرص الجهاز الفني للمنتخب على الحضور لمتابعة المواهب التي تفرزها المنافسات، لدعم المنتخبات الوطنية، حيث تستعد الإمارات لاستضافة البطولة العربية للمنتخبات للناشئين والناشئات والشباب والشابات، والبطولة العربية للأندية للفئات العمرية المختلفة في إمارة الفجيرة، خلال الفترة من 16 حتى 20 نوفمبر المقبل.