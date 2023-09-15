70 لاعباً يشاركون في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج

تنطلق مساء اليوم منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج للرجال والسيدات وفئة تحت 20 سنة للذكور والإناث، والتي ينظمها اتحاد اللعبة بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 70 لاعباً ولاعبة من مختلف الأندية وتستمر حتى يوم 20 سبتمبر الجاري، وتُقام المنافسات من سبع جولات بالنظام السويسري، ويسمح لكل نادٍ بالمشاركة بـ25 لاعباً كحد أقصى في جميع الفئات.

وأكد رئيس الجهاز الفني بالاتحاد سلطان الطاهر، أن البطولة تشهد للمرة الأولى مشاركة عدد كبير من الوجوه الشابة القادمة على الطريق والتي يجهزها الاتحاد لتمثيل المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة، والتي تمثل جيل المستقبل للعبة، كما يشارك في البطولة عدد من اللاعبين الناشئين الذين منحتهم الأندية الفرصة للمشاركة في الفئة الأعلى للاحتكاك واكتساب الخبرة.

وأشار إلى أن «البطولات المحلية، تمثل فرصة جيدة لتجهيز اللاعبين للمشاركات الخارجية خصوصاً أن المرحلة المقبلة لدينا عدد كبير من البطولات الخارجية منها بطولة العالم في شرم الشيخ من 14 حتى 27 أكتوبر المقبل، وستكون المشاركة في فئات تحت 8 و10 و12 سنة، وبطولة للهواة في سلطنة عمان، ثم بطولة العالم للشباب تحت 14 و16 و18 سنة في إيطاليا من 12 إلى 25 نوفمبر المقبل، وبطولة الخليج بالكويت يومي 1 و2 ديسمبر ثم بطولة آسيا للشطرنج للفئات العمرية للناشئين والأشبال والشباب».