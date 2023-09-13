إغلاق باب الترشح للنسخة السابعة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة السابعة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، التي تُقام بتنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، عن إغلاق باب الترشح للجائزة، حيث شهدت عملية الترشيح التي استمرت من 20 يونيو الماضي إلى 10 سبتمبر الجاري إقبالاً كبيراً من الإمارات والدول العربية للجائزة التي تُعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

وسيتم الإعلان عن الفائزين والفائزات بالجائزة يوم 15 نوفمبر 2023، خلال الحفل الذي يُقام في العاصمة أبوظبي، وتمثل النجاحات التي حققتها جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة مكسباً هائلاً وتجسيداً لمسيرة التنمية والازدهار للمرأة الرياضية، خصوصاً أنها تهدف إلى تسليط الضوء على الرياضة النسائية، وتجارب الملهمات في القطاع الرياضي، وتعظيم دور المرأة بشكل عام في إطار مساعي التمكين، وتسعى إلى تكريم المتميزات في الرياضة تقديراً لإسهاماتهن وإنجازاتهن التي حققنها في مختلف البطولات والمحافل الرياضية المحلية، والإقليمية، والقارية والعالمية.

ولم تعد جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة قاصرة على فئات معينة، بل امتدت لتشمل الأم الرياضية وهي الفئة المستحدثة في النسخة السابعة.

كما تحرص الجائزة على التنوع وتقدير المبادرات الرياضية الهادفة في مجالات تنمية الناشئات، والمبادرات الإبداعية التي من شأنها الإسهام في تطور أكبر لرياضة المرأة، فضلاً عن فئات الجائزة المعروفة وهي أفضل رياضية إماراتية، وأفضل رياضية ناشئة، وأفضل رياضية من صاحبات الهمم، وأفضل مدرب ومدربة، وأفضل إعلامية رياضية.

يُذكر أن النسخة السابعة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة يبلغ إجمالي جوائزها 1.8 مليون درهم.