دبي تحتضن براعم وشباب آسيا على بساط الجوجيتسو

انطلقت، أمس، في الصالة الرياضية بنادي شباب الأهلي في دبي منافسات بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو بمشاركة واسعة من فئتي البراعم والشباب، وسط حضور جماهيري كبير، وتفاعل ملحوظ من الأسر والعائلات، وأجواء مميزة من التشجيع الحماسي.

وشهد اليوم الأول من البطولة إقبالاً فاق التوقعات ومشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من الأندية والأكاديميات المحلية والدولية من الفئة السنية (4–17) عاماً، في خطوة تعكس نجاح خطط وبرامج الاتحاد في تطوير المراحل السنية الشابة واستقطاب أعداد كبيرة من المواهب والشباب الراغبين في صقل مهاراتهم وتطوير أدائهم، وتوثيق صلتهم باللعبة وتدشين مسيرتهم الاحترافية خلال الأعوام المقبلة.

ومع ختام منافسات اليوم الأول من البطولة تمكن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من اعتلاء الصدارة، فيما حل الجزيرة في مركز الوصيف، وبالمز الرياضية «تيم 777» في المركز الثالث. وأعرب نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو محمد سالم الظاهري عن إعجابه بالأداء المتطور للمشاركين لا سيما من الفئات السنية الأصغر، مثنياً على روح الانتصار التي برزت بوضوح في منافسات اليوم الأول. وقال الظاهري في تصريحات صحافية: إن «اللاعبين يظهرون تقدماً مستمراً على صعيد المستوى الفني من بطولة إلى أخرى، بفضل المشاركات المتتالية في مثل هذه البطولات القوية التي توفر فرص الاحتكاك والتجارب التنافسية مع مجموعة من أفضل اللاعبين على الساحة المحلية والدولية». وأشاد الظاهري بالدور المحوري الذي تلعبه الأسر والعائلات في تشجيع أبنائها على احتراف رياضة الجوجيتسو، انطلاقاً من وعيها المتنامي بأهمية اللعبة ودورها في إعداد الأجيال القوية والقادرة على تجاوز التحديات، وبلوغ الغايات والأهداف، ناهيك عن الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاتحاد للممارسين ومحبي الرياضة، والتي تساعدهم على بدء مشوارهم الرياضي، وتمكنهم من تحقيق الإنجازات المحلية والعالمية.