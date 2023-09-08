8 مبارزين يمثلون الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية

أعلن اتحاد المبارزة قائمة تضم ثمانية لاعبين ولاعبات سيشاركون في دورة الألعاب الآسيوية «هانجتشو» بالصين، المقررة لها من 20 سبتمبر الجاري إلى الثامن من أكتوبر المقبل. وتضم قائمة المشاركين أربع لاعبات هن: الهيام البلوشي ونورة البريكي (فلوريه سيدات)، وزينب الحوسني وشيخة الزعابي (الإيبيه سيدات)، إضافة إلى أربعة لاعبين هم: خليفة الزرعوني، ومحمد المازمي، وعبدالله حسن، الحمادي، وعمر محمد البلوشي (الإيبيه رجال).

وأكد المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمبارزة رئيس بعثة المنتخب في «الآسياد» علي المرزوقي، أن الاختيار وقع على هذه المجموعة من اللاعبين واللاعبات، باعتبارهم المجموعة الأكثر جاهزية، وفي الوقت نفسه سعياً لصقل خبراتهم وإعدادهم للمشاركات المقبلة.

وقال: «إن المنافسة في دورة الألعاب الآسيوية، فئة العموم، في غاية الصعوبة، خاصة أن هذه الدورة من المحطات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) وجميع اللاعبين على مستوى القارة يسعون إلى حجز مقاعدهم في الأولمبياد». وأضاف: «تم اختيار مجموعة اللاعبين في سلاح الإيبيه باعتبارهم لم ينالوا فرصة المشاركة في مثل هذه المنافسات من قبل، في حين اختيرت لاعبات الإيبيه والفلوريه سعياً لتحضيرهن للمشاركات المقبلة». وأوضح أن «الفريق خاض معسكر إعداد قبل بداية الموسم المحلي استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، وستعقبها المشاركة في بطولة محلية كمحطة إعداد أخيرة قبل السفر إلى الصين».