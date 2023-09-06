أبوظبي تستضيف بطولتي «المحاربين القدامى» و«الكاتا» للجودو

وافق الاتحاد الدولي للجودو، على إقامة بطولتي «المحاربين القدامى للجودو» و«الكاتا» على هامش بطولة أبوظبي «غراند سلام» التي تستضيفها الإمارات في صالة «أرينا مبادلة» في أبوظبي من 24 إلى 26 أكتوبر المقبل، وينظمها اتحاد الجودو ضمن «أسبوع أبوظبي» للألعاب القتالية 2023. وتقام بطولة «الكاتا» يومي 28 و29 أكتوبر المقبل، وتليها بطولة «المحاربين» من 31 أكتوبر إلى الثالث من نوفمبر المقبلين.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، إعلان ثماني دول حتى الآن المشاركة في بطولة «الكاتا»، و191 لاعباً من 27 دولة في منافسات «المحاربين القدامى». وقال في تصريح صحافي: «بطولة (المحاربين القدامى) تمثل رسالة إلى كل الرياضيين الذين تركوا اللعب لعامل السن أو الإصابة، بإمكانية عودتهم مجدداً لمزيد من التعارف، وتجديد ذكريات اللقاءات السابقة».

وأضاف: «تعزز هذه الفعاليات الترويج السياحي للإمارات، ونرجو أن تكون نسخة استثنائية».