الهيام البلوشي تحقق فضية غرب آسيا للمبارزة

أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية عن فوز لاعبته الهيام البلوشي بالميدالية الفضية في سلاح الفلوريه في بطولة غرب آسيا تحت 20 عاماً للمنتخبات، التي اختتمت في الأردن أول من امس.

وكانت اللاعبة الهيام البلوشي قد أحرزت ميدالية ذهبية في بطولة السعودية وفضية في بطولة آسيا للناشئات، وجميعها تحققت في غضون شهر واحد.

وثمن مدير النادي نادر أبوشاويش هذه الإنجازات، متمنياً لمنتخب الإمارات واللاعبة الهيام البلوشي التوفيق والنجاح، مبيناً أن اللاعبة ستواصل تواجدها في العاصمة الأردنية لخوض بطولة كأس غرب آسيا تحت سن 23 التي تقام هنالك ضمن سلسلة بطولات تستضيفها الأردن حالياً.