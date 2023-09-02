فرسان الإمارات في مهمة الحفاظ على اللقب العالمي في مونديال القدرة للشباب

تحتضن ميادين كاستيلسغرات الفرنسية، فعاليات النسخة الـ12 من مونديال الشباب والناشئين للقدرة 2023، ويتطلع فرسان الإمارات إلى المحافظة على اللقب للمرة الرابعة على التوالي، بعد فوزهم بآخر ثلاث دورات من البطولة. وينطلق السباق الذي يمتد لمسافة 120.2 كلم في الساعة السابعة من صباح اليوم بتوقيت فرنسا (التاسعة بتوقيت الإمارات)، بمشاركة 70 فارساً وفارسة يمثلون 25 دولة.

وتضم قائمة الفرسان الذين سيمثلون الإمارات في المونديال تحت إشراف المدربين محمد السبوسي وخليفة غانم المري، كلاً من: خليفة راشد العميمي على صهوة «فيكتوري دي بليغنيز»، وراشد أحمد صغير الكتبي على صهوة «إيدي دي مونتريزر»، وسيف بالجافلة على صهوة «إيليس»، وراشد محمد عتيق المهيري على صهوة «كاسلبار كادبارا»، وميثاء القبيسي على صهوة «كاسينو».

والدول المشاركة في السباق هي: الإمارات، الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، البحرين، الصين، إسبانيا، الولايات المتحدة الأميركية، ألمانيا، فنلندا، فرنسا، المجر، الهند، إيطاليا، ليبيا، ماليزيا، موناكو، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، قطر، السويد، وتونس.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية في تصريح صحافي، أن رياضة القدرة الإماراتية ظلت حاضرة في مختلف المحافل الدولية عبر كثير من الإنجازات الراسخة، مشيراً إلى أن هذا الحضور المميز جاء ثمرة للدعم اللامحدود الذي ظلت تحظى به رياضة الآباء والأجداد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وقال إن الثقة كبيرة بفريق الإمارات للمنافسة في هذه البطولة التي تجمع بين أفضل الفرسان الشباب من مختلف أنحاء العالم.

وأقيم حفل الافتتاح الرسمي للبطولة بحضور الوفود الرسمية من الدول المشاركة، وجرت مراسم الحفل بصورة رائعة وجميلة، حيث جاء دخول الفرسان المشاركين لساحة الحفل على ظهر عربات تجرها الخيل، وصعدوا إلى المنصة لتسلّم قمصانهم، بحضور اللواء خبير الدكتور محمد عيسى العظب، المدير الإداري لبعثة فريق الإمارات، وتم التقاط صورة جماعية على منصة الاحتفال مع فرسان الإمارات الذين سيمثلون الدولة في المونديال.

وتم تقسيم المسافة الكلية للسباق البالغة 120.20 كيلومتراً إلى أربع مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 28.6 كيلومتراً، فيما تبلغ مسافة المرحلة الثانية 29.2 كيلومتراً، والثالثة مسافتها 33.8 كيلومتراً، فيما تبلغ مسافة المرحلة الأخيرة 28.6 كيلومتراً. وتقام البطولة بنظامي الفردي والفرق، ويتم اختيار أفضل ثلاثة فرسان من الفريق للمنافسة على لقب الفرق، وإذا لم تشرك الدولة على الأقل بـ 3 فرسان لا يحق لها المنافسة في ترتيب الفرق.

وجرت أول من أمس إجراءات الفحص البيطري للخيول، وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين، واشترطت اللجنة المنظمة أن يكون عمر الخيول المشاركة 8 سنوات فما فوق، وألا يقل وزن الفارس عن 60 كلغ، وألا يقل الحد الأدنى للسرعة عن 14 كلم في الساعة، وألا تزيد نبضات الخيل على 64 نبضة في الدقيقة.

• 70 فارساً وفارسة من 25 دولة، يتنافسون اليوم في مونديال الشباب والناشئين للقدرة، الذي يمتد لمسافة 120 كلم.

• فريق الإمارات يسعى لتحقيق اللقب للمرة الرابعة على التوالي.