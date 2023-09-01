مجلس دبي الرياضي يلتقي شركات التطوير العقاري

أكد مجلس دبي الرياضي على تنظيم الفعاليات الرياضية في جميع قطاعات دبي التي تمتلك كثافات سكانية كبيرة وتنوعاً جغرافياً يجمع بين مياه الخليج العربي والشواطئ الرملية والمناطق السكانية الحديثة، والمناطق الصحراوية التي تحوي بحيرات ومحميات طبيعية، والمناطق الجبلية، والتي تضم مناطق جذب سياحي وحضري ومجمعات متعددة الاستعمالات.

كما أكد مجلس دبي الرياضي على «إتاحة الفرصة للساكنين في مختلف مناطق دبي لممارسة رياضتهم المحببة أو حضور الفعاليات الرياضية الدولية والإقليمية والمحلية التي يتم تنظيمها وأيضاً إتاحة الفرصة لزوار المدينة القادمين من خارج الدولة لحضور الفعاليات والمشاركة فيها للاطلاع على جمال دبي وتنوعها الجغرافي ومناطق الجذب السياحي والحضري التي تضمها من خلال تنظيم الفعاليات المتنوعة في جميع القطاعات الحضرية الـ19 لدبي».

جاء ذلك خلال الملتقى الذي نظمه مجلس دبي الرياضي مع منظمي الفعاليات الرياضية ممثلي أبرز شركات التطوير العقاري في دبي نخيل ودبي القابضة وإكسبو، وتم خلاله استعراض الإمكانيات العديدة التي تضمها المناطق السكانية والحضرية في دبي والتي روعي فيها وجود مناطق ممارسة الرياضة سواء كانت ممرات الجري والمشي أو مناطق مساحات اللعب والمسابح والملاعب والمنشآت الرياضية ومقرات الأندية، كما تم عرض أهم التحديثات والتطورات على نظام تصنيف الفعاليات الرياضية الأول من نوعه الذي صممه وأطلقه مجلس دبي الرياضي.

وتم شرح المعايير والفئات الجديدة التي أضافها المجلس إلى نظام تصنيف الفعاليات الرياضية من أجل تعزيز القطاع في دبي والتطوير المستمر لهذا القطاع المهم بما ينسجم مع التطورات الحاصلة في جميع مجالات الحياة بدبي وفي القطاع الرياضي خصوصاً وتوفير بيئة تسهم في الدفع باتجاه تطوير ودعم تنظيم الفعاليات الرياضية.