مجلس دبي الرياضي ينظم ملتقى لمنتسباته في يوم المرأة الإماراتية

احتفى مجلس دبي الرياضي بيوم المرأة الإماراتية، عبر تنظيمه ملتقى خاصاً بمنتسباته بحضور سعيد حارب، أمين عام المجلس. وهنأ سعيد حارب جميع السيدات بهذه المناسبة، وتقدم بأسمى آيات التهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والأمهات والأخوات والبنات.

وقال في تصريح صحافي: «يتواصل العطاء تحت راية الوطن وقيادته الرشيدة التي تقدم الدعم للمرأة وتمكنها من أداء دورها كاملاً، وفي مختلف المهام والمسؤوليات لخدمة الوطن، وتعزيز مكتسباته الكبيرة ومكانته الدولية المرموقة». وأضاف: «نحرص في مجلس دبي على تنظيم فعاليات ومناسبات رياضية تجمع النساء من مختلف الفئات، وقدمنا هذه السنة بطولة بادل تنس مخصصة للسيدات الإماراتيات، بالتعاون مع بنك المشرق التي حققت نجاحاً جيداً». وفي ختام الاحتفالية كرم أمين عام مجلس دبي الرياضي الحاضرات والمنتسبات، وتمنى للجميع المزيد من الإنجازات والاحتفالات في وطن نالت فيه المرأة مكانتها التي تستحقها، والدعم الذي يمكنها من تحقيق أحلامها وأداء دورها في بناء مستقبل الوطن.

علياء طاهر وفاطمة الجناحي تحرزان لقب «بنك المشرق للبادل»

شهدت بطولة «بنك المشرق للبادل للسيدات»، المخصصة للاعبات الإماراتيات من فئة (سي المفتوحة)، التي نظمها مجلس دبي الرياضي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، بالتعاون مع بنك المشرق وشركة هونور للهواتف الذكية، تقديم مستويات فنية رائعة.

وأسفرت المنافسات التي أقيمت في ملاعب عالم دبي للرياضة، بمركز دبي التجاري عن فوز علياء طاهر وفاطمة الجناحي بالمركز الأول، وتلتهما مريم الشامسي وشيخة الجناحي في المركز الثاني، فيما حلت لطيفة العوضي ونورة ديماس في المركز الثالث.