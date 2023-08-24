افتتاح بطولة العرب للمواي تاي في ليبيا بنزال استعراضي

افتتحت أول من أمس منافسات البطولة العربية للمواي تاي للشباب المقامة في ليبيا، حيث أقيم حفل افتتاح مميز للبطولة، والتي تقام منافساتها في القاعة الكبرى في المدينة الرياضية بالعاصمة الليبية طرابلس بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 15 دولة عربية.

وشهد الافتتاح المهندس عبدالحميد الدبيبة رئيس مجلس الوزراء في ليبيا بجانب عبدالشفيع الجويفي وزير الرياضة الليبي والدكتور جمال الزروق رئيس اللجنة الأولمبية الليبية ومحمد الزروق نائب رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي رئيس الاتحاد الليبي وطارق محمد المهيري الأمين العام للاتحاد العربي. وأعلن رئيس مجلس الوزراء الليبي عن انطلاق وبدء منافسات البطولة، وتابع النزال الاستعراضي الذي أقيم للتعريف بفنون رياضة المواي تاي.