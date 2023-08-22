نجم الغولف الإنجليزي دانيال براون يقترب من التأهل إلى «السباق إلى دبي»

أنعش الإنجليزي دانيال براون حظوظه بالتأهل إلى بطولة (جولة دي بي ورلد للغولف) التي تقام في عقارات جميرا للغولف في نوفمبر المقبل، وتعتبر البطولة الختامية لموسم (جولة دي بي ورلد للغولف) التي تحمل شعار «السباق إلى دبي» وتعتبر سباقاً مثيراً بين نخبة نجوم العالم الذين يتنافسون في 43 بطولة تقام في 25 دولة مختلفة على مدار الموسم الجاري.

وحصد براون أول ألقابه في جولة دي بي ورلد «موانئ دبي العالمية»، خلال مشاركته في البطولة رقم 20 في مسيرته، بعدما رفع كأس بطولة أيرلندا الشمالية المفتوحة المعروفة باسم «أي إس بي إس هاندا ورلد إنفيتشينال من أفيف كلينك»، التي اختتمت أول من أمس، محققاً 15 ضربة تحت المعدل ويكسب 335 نقطة، ليتقدم 39 خطوة، ويصبح بالمركز 35 برصيد 791 نقطة في الترتيب الصادر أمس لـ«السباق إلى دبي».

ويبدو أن الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، في طريقه للاحتفاظ باللقب، بتمسكه بصدارة ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الموسم، برصيد 4883 نقطة، مع سعيه للحصول على اللقب للمرة الخامسة، بعد أعوام: 2012، 2014، 2015 و2022.