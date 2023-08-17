«الأولمبية» تعلن تشكيل لجنة الرياضيين برئاسة فارس المطوع

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية، وبدعم من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، عن انتخاب فارس محمد المطوع رئيساً للجنة الرياضيين وممثلاً لها في عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

جاء ذلك بعد انتخاب المطوع مجدداً من زملائه لتمثيل لجنة الرياضيين بمقعد عضوية اللجنة الأولمبية وانتخاب كلّ من يوسف ميرزا الحمادي، ويوسف المطروشي، وصفية الصايغ لعضوية الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، طبقاً للنظام الأساسي للجنة.

وتتكون لجنة الرياضيين، من فارس المطوع رئيساً، ويوسف ميرزا نائباً للرئيس، والأعضاء، عبدالله المري، وعمر المرزوقي، وسيف بن فطيس، ومحمد الناخي، ومحمد النوبي الحمادي، ويوسف المطروشي، وعائشة آل علي، وصفية الصايغ، وسعود الزعابي.

واجتمع نائبا رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الشيخ راشد بن حميد النعيمي، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، مع لجنة الرياضيين، أول من أمس، باستخدام تقنية الاتصال المرئي بعد انتخاب عضو مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية الثلاثة من قبل لجنة الرياضيين بهدف استكمال الإجراءات الانتخابية الخاصة بالمقاعد لجميع الأعضاء، خصوصاً بعدما أعلنت اللجنة الانتخابية أخيراً عن القائمة النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات المقررة في 22 أغسطس الجاري.

وجرى إعلان فوز سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم برئاسة اللجنة بعد حسم مقعد الرئيس، إضافة إلى 10 مرشحين لمقاعد الاتحادات الأولمبية.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي على أهمية دور لجنة الرياضيين في مسيرة الحركة الأولمبية من خلال نقل التحديات التي تواجه أقرانهم من الرياضيين وتوصيل صوتهم وآرائهم ومقترحاتهم في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وجمعيتها العمومية.

ويضمن هذا تفعيل التواصل المستمر معهم ومشاركتهم في جميع القرارات، وتفعيل أهداف لجنة الرياضيين التي تتضمن تمثيل حقوق ومصالح الرياضيين، وتقديم التوصيات ذات الصلة، والمشاركة في المبادرات والمشاريع التي تحمي وتدعم الرياضيين الملتزمين داخل وخارج المنافسات.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بحماس جميع أعضاء لجنة الرياضيين وحرصهم على المبادرة بتقديم الحلول العملية من واقع خبراتهم على صعيد المشاركات المختلفة باسم الوطن والتأكيد على ضرورة الاحتكاك بالأبطال الأولمبيين والعالميين في جميع الرياضات.

وأكد الدكتور أحمد الفلاسي، على ضرورة استثمار فرصة وجود لجنة الرياضيين عقب تشكيلها، لتحقيق المزيد من النجاحات وتبني الأفكار والرؤى الكفيلة بتعزيز مستوى الرياضات الأولمبية على الأصعدة كافة.

وأكد ثقة اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في اللجنة وتوجيه سموه بتوفير جميع السبل للقيام بمهامها على أفضل وجه.

وعبر فارس محمد المطوع، عن اعتزازه بثقة أعضاء لجنة الرياضيين وانتخابه رئيساً للجنة، مشيراً إلى أن العمل الجماعي والتشاور بين جميع الأعضاء سيكون أهم العوامل التي ترتكز عليها اللجنة خلال المرحلة المقبلة مع الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب بصفة مستمرة، وتطبيق ما يتماشى منها مع استراتيجية عمل اللجنة وأهدافها.

وأشار إلى أن لجنة الرياضيين تعد من أهم اللجان الرياضية وتحظى بكامل أوجه الدعم والاهتمام من جميع المؤسسات والجهات والهيئات الرياضية الدولية، نظراً لكونها حلقة الوصل بين الرياضيين واللجان الأولمبية الوطنية على مستوى العالم ولجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية ولجنة الرياضيين التابعة للمجلس الأولمبي الآسيوي.