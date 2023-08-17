أندية المحترفين تكتفي بـ 40 صفقة للاعبين المواطنين

كشفت التعاقدات الجديدة التي أبرمتها أندية المحترفين في الانتقالات الحالية على صعيد اللاعبين المواطنين اقتصارها على 40 صفقة من أصل 103 تم إبرامها في المجمل حتى أول من أمس، بمن فيهم المحترفون الأجانب والمقيمون.

وكان لافتاً غياب الصفقات الكبيرة في الانتقالات الصيفية الحالية استعداداً لانطلاق الموسم الجديد غداً، وهذا بخلاف الموسم الماضي الذي شهد انتقال عمر عبدالرحمن (عموري) إلى الوصل، وأحمد خليل إلى البطائح.

وسجل خورفكان العدد الأكبر من صفقات اللاعبين المواطنين بواقع سبعة مقارنة بستة لكل من ناديي الإمارات وحتا، فيما غاب عن القائمة أندية الجزيرة والشارقة والوصل، حيث اكتفت هذه الأندية بتجديد عقود لاعبيها، وإعارة العديد منهم.

وقال وكيل أعمال اللاعبين عادل العامري لـ«الإمارات اليوم»، إن اللاعب المواطن يتعرض للتهميش من أندية المحترفين، مشدداً على أنها «تصر على التنفيذ الخاطئ لمفهوم التعاقد مع اللاعب المقيم». وأوضح أن «غياب الأسماء الكبيرة عن الصفقات الجديدة للاعبين المواطنين يؤكد أن الأندية تركز في تعاقداتها بشكل أكبر على المحترفين الأجانب والمقيمين الذين يخدمون طموحاتها بالمنافسة على الألقاب دون الاكتراث بأن الكثافة في المقيمين ستؤثر سلباً في الكثير من اللاعبين المواطنين الذين يظلون على دكة البدلاء، في تأثير سلبي متراكم على نتائج المنتخبات الوطنية، فهناك العديد من الأسماء التي سجلت حضورها في الفترات السابقة في قوائم المنتخبات كانت للأسف تعاني عدم حصولها على فرص اللعب في أنديتها».

واستطرد قائلاً: إن «المخاطر التي تحيط باللاعب المواطن تحملني المسؤولية بمطالبة المسؤولين عن الكرة الإماراتية بإيجاد الآليات التي تحمي المواطن من استمرار تركيز الأندية على الاستثمار الخاطئ لمفهوم اللاعب المقيم، ما يؤثر سلباً في فرص اللاعب المواطن، فهناك على سبيل الذكر أكثر من 900 لاعب مقيم في أندية المحترفين والمسابقات الأخرى لأندية الهواة، إلى جانب أن فرقاً كاملة في المراحل السنية ترتكز في غالبية قوائمها على خانة (المقيم)».

وأضاف: «بمقارنة شاملة بين الكم والنوع، نجد أن الكثافة التي نشهدها في تعاقدات الأندية مع اللاعب المقيم يمكن أن تحمل مزيداً من المخاطر التي تزيد من معاناة الكرة الإماراتية والمنتخبات».

وعن غياب الأندية الكبرى عن إبرام صفقات جديدة على صعيد العناصر الوطنية، قال العامري: «الأندية الأكثر إقبالاً على الصفقات الجديدة سواء حتا والإمارات وحتى خورفكان هي في طور إحلال فريقها القديم، وتدعيم صفوفها بلاعبين قادرين على تقديم الإضافة المطلوبة عند المنافسة في دوري أدنوك للمحترفين، إلا أن غالبية هذه الصفقات جاءت على سبيل الإعارة، أو للاعبين بمعدلات عمرية كبيرة يبحثون عن فرص تحدٍّ جديدة بعد انتهاء عقودهم، أو لعدم نجاحهم في تجديد التعاقد مع الأندية الكبرى التي سبق أن لعبوا لها».

التعاقدات الجديدة لأندية المحترفين مع اللاعبين المواطنين:

■ خورفكان (7 تعاقدات): وليد حسين - محمد الجنيبي - عمر جمعة - سعيد أحمد - سلطان فايز - حمدان ناصر - محمد خلفان.

■ البطائح (6 تعاقدات): محمد الحمادي - أحمد الزيودي - إسماعيل الزعابي - راشد الكتبي - إبراهيم عيسى - علي الظنحاني.

■ حتا (6 تعاقدات): جمال معروف - منصور البلوشي - سعيد سويدان - حمدان العامري - عبدالرحمن علي - جاسم يعقوب.

■ الإمارات (5 تعاقدات): سالم سيف - فهد سبيل - سالم الحمادي - إسماعيل الحمادي - محمد جلال.

■ النصر (4 تعاقدات): يوسف العامري - محمد جمعة - محمد جمال - أحمد جشك.

■ الوحدة (3 تعاقدات): خالد بطي - عبدالله كاظم - عبدالعزيز البلوشي.

■ بني ياس (3 تعاقدات): خلف الحوسني - عبدالله سلطان - عبدالله جاسم.

■ كلباء (تعاقدان): سالم راشد – خالد الدرمكي.

■ عجمان (تعاقدان) سبيل جاسم – سيف راشد.

■ شباب الأهلي (تعاقد وحيد): سلطان الزعابي.

■ العين (تعاقد وحيد): خالد الهاشمي.