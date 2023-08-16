استقبال حافل لـ «بولينغ أصحاب الهمم» بعد التتويج بفضية بطولة العالم

أشاد الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، ذيبان المهيري، بما حققه منتخب البولينغ في بطولة العالم لبولينغ أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية بألمانيا، رغم المنافسة القوية في البطولة التي شارك فيها 120 لاعباً يمثلون 27 دولة.

وعادت بعثة المنتخب إلى دبي أمس بعد الفوز بفضية البطولة، وحظيت باستقبال كبير في مطار دبي.

وأوضح المهيري أن اللاعبين نافسوا بقوة على اللقب، بفضل التطور الكبير الذي يشهده المنتخب، والذي يجعله مرشحاً دائماً للمنافسة على الألقاب في البطولات العالمية. وأعلن استمرار البرامج التحضيرية للاعبين في الفترة المقبلة، والمعسكرات المحلية والخارجية، لضمان تأهيلهم بأفضل الإمكانات التي تعزز قوتهم التنافسية في جميع البطولات القارية والدولية، بالإضافة للمشاركة في الفعاليات المحلية.