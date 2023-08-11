«الشارقة الرياضي» يبحث تطوير رياضة الشراع والتجديف

بحث مجلس الشارقة الرياضي سبل التعاون المشترك وتطوير رياضة التجديف والشراع والارتقاء بها وتسخير الإمكانيات المختلفة وتنفيذ البرامج بين الجانبين بما يقود إلى تحقيق الأهداف المنشودة والاستفادة من خبرات الجانبين.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين المجلس ووفد اتحاد الإمارات للشراع والتجديف بمقر المجلس، بحضور رئيس المجلس عيسى هلال الحزامي وأمين عام الاتحاد محمد عبدالله العبيدلي.

وقال مجلس الشارقة الرياضي في بيان صحافي إن الاجتماع دار حول الخطط المستقبلية بين الطرفين من أجل تطوير رياضة الشراع والتجديف مع الإشادة بدور المجلس في الارتقاء بالرياضات البحرية في الإمارة بشكل عام والتشجيع على الإقبال على ممارسة رياضة الشراع والتجديف وإقامة الفعاليات والبطولات التي تسهم في زيادة أعداد الممارسين والتفكير في الآلية التي تسهم في ترجمة خطط الاتحاد بالتعاون مع المجلس مستقبلاً.

وأكد الحزامي حرص المجلس على التعاون مع الاتحاد خلال الفترة المقبلة لما تملكه الإمارة من إمكانات رياضية كبيرة وبنى تحتية تسهم في إنجاح مختلف الفعاليات والبطولات وبما يخدم جهود الجانبين في هذا الصدد.

• الاجتماع بحث سبل إقامة الفعاليات والبطولات للرياضة، وزيادة أعداد الممارسين.