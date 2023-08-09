«أبوظبي للزوارق» يشارك في «بطولة العالم للفورمولا-2»

يشارك فريق أبوظبي للزوارق السريعة في الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم لزوارق فورمولا-2، التي تنطلق يوم بعد غدٍ بمدينة كلابيدا في ليتوانيا.

وتتوجه بعثة الفريق اليوم إلى ليتوانيا، استعداداً للمشاركة في هذه الجولة، فيما تُقام الجولة الثانية من البطولة بمدينة سان نازارو الإيطالية في سبتمبر المقبل، على أن تُقام المرحلتان الثالثة والرابعة في البرتغال بنهاية سبتمبر المقبل أيضاً.

وتنطلق البطولة يوم الجمعة بالفحص الفني والتسجيل، ثم سباق السرعة وأفضل زمن يوم السبت، لتحديد مراكز المتسابقين في الانطلاقة الرئيسة للسباق الأحد المقبل. ويتطلع المتسابقان راشد القمزي بطل العالم ثلاث مرات في هذه الفئة، ومنصور المنصوري، الذي حقق المركز الثالث بالترتيب العام في الموسم الماضي، للمنافسة على اللقب. وأحرز الألماني ستيفان هاجن اللقب في الموسم الماضي بحصد 51 نقطة، وأنهى منصور المنصوري المنافسة في المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

من جانبه، أكد ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي رئيس البعثة، أهمية جولة الافتتاح، موضحاً أن فريق أبوظبي جاهز دائماً لرفع علم الإمارات في كل المشاركات والبطولات البحرية، وتأكيد الصورة المتميزة عن الرياضة الإماراتية.

وأثنى رئيس البعثة على المتسابقين قبل انطلاق بطولة هذا الموسم، مشيداً بقدرتهما على تقديم الأداء والمستوى المنشود، والوصول للمراكز الأولى، وقال إن راشد القمزي ومنصور المنصوري يمتلكان قدرات كبيرة تؤهلهما لتحقيق أفضل المراكز في جولة الافتتاح، والمنافسة على اللقب.