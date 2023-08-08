حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي شباب الأهلي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بصفته رئيس نادي شباب الأهلي، القرار رقم 3 لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ويضم مجلس الإدارة، خليفة سعيد سليمان نائباً للرئيس، والأعضاء: محمد أحمد المري، وعمر حمد بوشهاب، وهشام عبدالله القاسم، وطلال أحمد الشنقيطي، وفهد عبدالرحمن الحساوي، وعلي محمد المطوع، وسعيد محمد القرقاوي.

ووفقاً للقرار يستمر مجلس الإدارة في أداء مهامه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، فيما حددت المادة الثانية من القرار أن يمارس مجلس الإدارة صلاحياته ومسؤولياته وفقاً لأحكام القرار رقم 1 لسنة 2022، بشأن حوكمة الأندية الرياضية في إمارة دبي والتشريعات المعمول بها لدى مجلس دبي الرياضي، على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره.

ويعمل نادي شباب الأهلي تحت مظلة مجلس دبي الرياضي وفقاً للقوانين واللوائح الرسمية المنظمة للعمل الرياضي في إمارة دبي، لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع وفئاته المختلفة، وتعزيز الأداء الاحترافي لفرق النادي، وتطوير كوادره الفنية والإدارية، واستقطاب وتطوير المواهب الرياضية.