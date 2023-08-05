المنتخب يختتم مونديال الفنون القتالية بـ12 ميدالية.. وأوكرانيا تحرز لقب البطولة

أسدل الستار اليوم على منافسات النسخة الرابعة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، والتي شهدت تألقا لافتا لنجوم المنتخب الوطني بتحقيقه 12 ميدالية ملونة بواقع 4 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية، مقارنة بـ4 ميداليات ملونة حققها العام الماضي. واختتمت واحدة من أقوى النسخ في بطولات العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، والتي أقيمت في صالة «مبادلة آرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي بتتويج أوكرانيا بطلة، والولايات المتحدة وصيفاً، وطاجكستان في المركز الثالث.

كما شارك المنتخب للمرة الثانية في تاريخه في منافسات البطولة ليحقق جملة من المكاسب من أبرزها تحقيق 12 ميدالية ملونة منها 4 ذهبيات حققها كل من فهد الحمادي ( في وزن 70.3 كجم للمرحلة العمرية «أ» 16-17، وغلا الحمادي ( فئة الشباب «ب» في وزن 40 كجم )، وسيف البلوشي ( فئة الشباب «ب» في وزن 40 كجم )، وزمزم الحمادي ( فئة الشباب «ب» في وزن 52 كجم)، ناهيك عن الخبرة التي اكتسبها هذا الجيل الذي يمثل مستقبل الفنون القتالية المختلطة للدولة.

وحضر مواجهات اليوم الختامي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، وروي بيكر رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، واعضاء من مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة واعضاء من الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وعدد من ممثلي بعثات الدول المشاركة وسفارات الدول لدى الدولة.