منتخب الشطرنج يشارك في بطولتي العالم للناشئين والهواة

أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج مشاركة منتخب الناشئين في بطولة العالم للناشئين، التي تحتضنها مدينة «شرم الشيخ» المصرية من 14 إلى 27 أكتوبر المقبل، للفئات العمرية المختلفة. كما يشارك المنتخب الوطني في بطولة العالم للهواة، المقررة في سلطنة عمان من 1 إلى 11 نوفمبر المقبل.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج تريم مطر تريم، أن بطولة العالم المقبلة في مصر تمثل محطة مهمة في إطار المشاركات الدولية للمنتخبات الوطنية؛ حيث تسهم في صقل قدرات اللاعبين واللاعبات.

وأوضح أن الحصاد المتميز للمنتخبات الوطنية في البطولات الخارجية يؤكد قيمة التطور الذي تشهده اللعبة، ويمثل دافعاً نحو المزيد من الألقاب واكتشاف المواهب، وبناء القدرات للاعبين واللاعبات.

وأضاف: «لدينا الآن مشاركة في بطولة العالم بأذربيجان لكل من سالم عبدالرحمن ووافية درويش المعمري، وهي أكبر دليل على مدى التطور الذي نحققه، كما أن آخر مشاركة للشطرنج على المستوى الخارجي شهدت إنجازاً تاريخياً غير مسبوق بحصد خمس ميداليات ملونة (أربع ذهبيات وفضية) في الدورة العربية بالجزائر، في يوليو الماضي».