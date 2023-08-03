حصر المشاركة في المسابقات السنية بأندية الشارقة على «المواطنين وأبناء المواطنات»

اعتمد مجلس الشارقة الرياضي قرار توجيه أندية إمارة الشارقة التي تشارك في البطولات الرياضية بفئات المراحل السنية ومرحلة الشباب التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم ابتداءً من الموسم 2023-2024، بإلغاء خانات اللاعبين الأجانب والمقيمين، والاعتماد على اللاعبين المواطنين وأبناء المواطنات، بناءً على التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وذكر بيان صحافي: «شرع المجلس في تكوين لجنة عليا بعد التوجيهات، وعقد العديد من الاجتماعات والمداولات، وإقامة الملتقى الرياضي الأول في الشارقة، وما صدر فيه من توصيات لإنزالها على أرض الواقع، كما وجه التعميم على الأندية حصرية المشاركات للمواطنين وأبناء المواطنات فقط في المباريات التي ينظمها الاتحاد، مع عدم الممانعة لممارسة المقيمين للتمارين والأنشطة في الأندية كممارسين فقط».

وأضاف البيان: «جاء توجيه مجلس الشارقة الرياضي ليمثل الخطوة الثانية بعد التوجيه بإلغاء قائمة اللاعبين الأجانب في كرة قدم الصالات، كما يمثل ترجمة للرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة، ونظرته لأبنائه المواطنين، وسعياً إلى تفعيل دور المواطنين وأبناء المواطنات في أندية الإمارة، حيث وجدت الأندية لممارسة الرياضة لأبناء دولة الإمارات أولاً، وممارسة المقيمين للأنشطة الرياضية دون المساس بالحق الأول للمواطنين في أندية إمارة الشارقة لممارسة نشاطاتهم الرياضية».

وجاء في البيان: «يهدف القرار إلى توفير الفرص للاعبين المواطنين وأبناء المواطنات في المراحل السنية بأندية الإمارة المختلفة لإبراز إمكاناتهم، والاستفادة من تهيئة الأجواء، بما يعود بالأثر الإيجابي عليهم، وتشجيع الأندية لاستقطاب اللاعبين في فرقها السنية، وبما يشكل ترجمة للتوصيات التي تمت دراستها، بحيث يتم التنسيق التام بين المجلس والأندية لبحث آلية اكتشاف المواهب التي تعززها زيادة أعداد اللاعبين المواطنين في المراحل السنية لكرة القدم في الأندية، بما يعود بالنفع على الأندية واللاعبين معاً، ويعكس الرؤية الثاقبة لهذه القرارات، سعياً من مجلس الشارقة الرياضي إلى الارتقاء أكثر بكرة القدم على صعيد المراحل السنية التي تمثل المستقبل على مستوى الإمارة، وعلى مستوى تقديم المواهب للمنتخبات الوطنية المختلفة».

• القرار يهدف إلى توفير الفرص للاعبين المواطنين وأبناء المواطنات في المراحل السنية بأندية الإمارة المختلفة لإبراز إمكاناتهم.

• حصرية المشاركات للمواطنين وأبناء المواطنات فقط في المباريات التي ينظمها اتحاد كرة القدم مع عدم الممانعة في ممارسة المقيمين التمارين والأنشطة في الأندية كممارسين فقط.