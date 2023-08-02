حصر المشاركة في مسابقات المراحل السنية لكرة القدم بالشارقة على «اللاعب المواطن وأبناء المواطنات»

اعتمد مجلس الشارقة الرياضي قرارا بتوجيه أندية إمارة الشارقة التي تشارك في البطولات الرياضية بفئات المراحل السنية ومرحلة الشباب التي ينظمها إتحاد الإمارات لكرة القدم إبتداء من الموسم 2023 - 2024، بإلغاء خانات اللاعبين الأجانب والمقيمين والإعتماد على اللاعبين المواطنين وأبناء المواطنات.

وشرع المجلس، في تكوين لجنة عليا بعد التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وعقد العديد من الإجتماعات والمداولات وإقامة الملتقى الرياضي الأول في الشارقة وماصدر فيه من توصيات لإنزالها على أرض الواقع؛ كما وجه التعميم على الأندية بحصرية المشاركات للمواطنين وأبناء المواطنات فقط في المباريات التي ينظمها الاتحاد مع عدم الممانعة لممارسة المقيمين للتمارين والأنشطة في الأندية كممارسين فقط.

وجاء توجيه مجلس الشارقة الرياضي ليمثل الخطوة الثانية بعد التوجيه بإلغاء قائمة اللاعبين الأجانب في كرة قدم الصالات، كما يمثل ترجمة للرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة ونظرته لأبنائه المواطنين وسعيا إلى تفعيل دور المواطنين وأبناء المواطنات في أندية الإمارة.

ويهدف القرار إلى توفير الفرص للاعبين المواطنين وأبناء المواطنات في المراحل السنية بأندية الإمارة المختلفة لإبراز إمكانياتهم والإستفادة من تهيئة الأجواء بما يعود بالأثر الإيجابي عليهم وتشجيع الأندية لاستقطاب اللاعبين في فرقها السنية وبما يشكل ترجمة للتوصيات التي تم دراستها بحيث يتم التنسيق التام بين المجلس والأندية لبحث آلية اكتشاف المواهب التي يعززها زيادة أعداد اللاعبين المواطنين في المراحل السنية لكرة القدم في الأندية بما يعود بالنفع على الأندية واللاعبين معا.

وتعكس الرؤية الثاقبة لتلك القرارات سعي مجلس الشارقة الرياضي إلى الإرتقاء أكثر بكرة القدم على صعيد المراحل السنية التي تمثل المستقبل على مستوى الإمارة وعلى مستوى تقديم المواهب للمنتخبات الوطنية المختلفة.