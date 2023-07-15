73 نزالاً تدشن بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي

سجلت منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي، للرجال والسيدات، انطلاقة قوية في يومها الأول، وبمشاركة كبيرة وحضور جماهيري غفير للمنافسات المقامة في فيستيفال دبي أرينا، وتمتد حتى غد الأحد، تحت إشراف وتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ.

وأسفرت قرعة البطولة التي جرت بعد اكتمال عمليات الميزان والفحص الطبي، عن 73 نزالاً في اليوم الأول من البطولة التي تشهد مشاركة 185 لاعباً يمثلون 35 نادياً.

حضر افتتاحية المنافسات عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة علي خوري، ومدير الأنشطة فهد العبدولي، والمدير الفني عمر النعيمي.

وتستكمل مواجهات الدور التأهيلي اليوم بإقامة 51 نزالاً، حيث تبدأ النزالات من الساعة الثانية ظهراً، حتى التاسعة مساء، على أن تختتم البطولة غداً بـ20 نزالاً، وتنطلق من الساعة الثانية ظهراً، وتختتم عند الساعة 9 مساءً.

وقال عضو اتحاد اللعبة، طارق المهيري: «يمثل تنظيم البطولة محطة مهمة في مشوار دعمنا المتواصل لخطط تطوير قاعدة اللعبة، والعمل على رفد مسيرتها بالأنشطة والمسابقات التي تسهم في إضافة المزيد من الخبرات والتجارب لتنمية مهارات اللاعبين والمواهب الواعدة»، مؤكداً أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لتقديم البرامج والبطولات في موسم العطلة الصيفية، والعمل على توفير فرص ومساحات مهمة للاعبين واللاعبات من فئة الشباب، لشغل أوقات فراغهم في ممارسات رياضية إيجابية، تخدم تطلعاتهم وطموحاتهم في رياضة المواي تاي».