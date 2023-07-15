التونسية أنس جابر تستعد لدخول التاريخ العربي والإفريقي

هنأت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، البطلة التونسية أنس جابر، المصنفة سادسة عالمياً، بمناسبة تأهلها إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للعام الثاني على التوالي، وتمنت الجائزة للبطلة العربية الفوز في نهائي البطولة المقررة اليوم، سيما أنها ستخوض النهائي الثالث لها في بطولات الجائزة الكبرى للتنس خلال 12 شهراً فقط، بعد أن حلّت ثانية في ويمبلدون في يوليو 2022، وثانية أيضاً في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في سبتمبر من عام 2022.

وكانت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، قد كرّمت البطلة التونسية في بداية مشوارها نحو البطولات العالمية، حيث تم منحها جائزة «رياضي عربي متميز»، ضمن الدورة الثالثة للجائزة في عام 2011، عندما كانت تبلغ من العمر 16 عاماً، بعد فوزها بلقب الناشئات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، إحدى بطولات الجائزة الكبرى للتنس، حيث تسلمت الجائزة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، ووقفت على منصة التكريم وسط نخبة من المبدعين الرياضيين العرب في مختلف مجالات العمل الرياضي، كما تحرص الجائزة على متابعة تطور النجمة التونسية العربية، وتحفزّها لتحقيق المزيد من الإنجازات غير المسبوقة للتنس العربي والإفريقي.

وتأهلت أُنس جابر إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للعام الثاني على التوالي، بعد تغلبها الخميس على البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عالمياً، بنتيجة 6-7 (5-7)، 4-6، 3-6، وبعد أن خسرت نهائي النسخة الماضية من البطولة أمام الكازاخستانية، إيلينا ريباكينا، تمتلك أنس فرصة كبيرة للظفر بأول لقب لبطولات الجائزة الكبرى، عندما تواجه التشيكية ماركيتا فوندروشوفا، في نهائي ويمبلدون.

وتنشد اللاعبة التونسية في أن تكون الثالثة ثابتة، عندما تخوض اليوم السبت النهائي أمام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا، ما سيجعلها أول لاعبة عربية وإفريقية ترفع كأس بطولة كبرى في تاريخ اللعبة الصفراء.

• اللاعبة التونسية تخوض النهائي اليوم أمام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا.