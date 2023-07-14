شباب الأهلي يختار المدرسة التونسية بالتعاقد مع مدربي سلة ويد

كشف عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، الدكتور ماجد سلطان، عن وضع إدارة النادي ثقتها بالمدرسة التونسية، في تعاقداتها الجديدة مع مدربي فريقي السلة واليد بالنادي، بالتعاقد مع وليد زريدة لقيادة «فرسان السلة» بعقدٍ لموسم واحد، واتبع بإيكال مهام قيادة الجهاز الفني لفريق اليد إلى وليد بن عمرو.

وقال ماجد لـ«الإمارات اليوم»، إن: «إدارة قطاع الألعاب الرياضية بالنادي، كانت حريصة على الانتهاء من تعاقداتها بصورة مبكرة مع الأجهزة الفنية التي ستتولى قيادة فرق الألعاب الجماعية بالنادي، ومنها التعاقد لمدة موسم واحد مع كل من وليد زريدة لقيادة (فرسان السلة)، ووليد بن عمرو لفريق اليد».

وأوضح: «الاستقرار على المدرب التونسي وليد زريدة لقيادة فريق السلة، جاء بعد دراسة متأنية للمدرب صاحب الخبرة الطويلة على المستوى الدولي والمحلي التونسي مع عدة فرق أبرزها المنستيري، والنجم الساحلي، ليتم التعاقد معه خلفاً مع للبوسني زوران زابوفيتش الذي انتهي عقده مع النادي 30 يونيو الماضي، وإدارة النادي تتوجه بالشكر لزوران وجهازه المعاون على جهودهم التي بذلت وقادة (سلة الفرسان) لإنجازي البطل التاريخي كأكثر الأندية تتويجاً في كل من مسابقتي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة».

وأضاف: «يحل بن عمرو في القيادة الفنية لفريق اليد خلفاً للمدرب المصري حسين زكي الذي قاد (فرسان اليد) في المراحل الختامية من الموسم الماضي، ويمتلك بن عمرو خبرات طويلة على صعيد كرة اليد الإماراتية، خصوصاً مع نادي الجزيرة الذي ارتبط معه كلاعبٍ محترف، قبل توليه الإشراف الفني وتدريب فريق رجال النادي».

وعن التعاقدات الجديدة على صعيد المحترفين الأجانب قال ماجد: «تضع إدارة الألعاب الجماعية اللمسات الأخيرة على صعيد صفقات المحترفين الأجانب، سواء التعاقد مع محترف ثانٍ لفريق السلة ليحل بديلاً عن الأميركي براندن ريتشي الذي انتهى عقده مع نهاية الموسم الماضي، أو في إبرام صفقة نوعية على صعيد فرق اليد ليحل خلفاً للجزائري عبدالقادر رحيم، خصوصاً أن فريقي السلة واليد لايزالان مرتبطين بعقود مع الأميركي نيكولاس مينراث في السلة، والتونسي ريان بن محمود على صعيد اليد».