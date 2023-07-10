الفعاليات الصيفية لنادي مليحة تستمر 4 أسابيع

أكد رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي محمد الخاصوني، أن فعاليات النشاط الصيفي لنادي مليحة، ستطرح ضمن أربعة أسابيع متنوّعة وستتضمن ستة عناصر رئيسة، وستمنح المشاركين والمشاركات فرصة للاستفادة من أوقاتهم خلال إجازتهم الصيفية.

وأشار في بيان صحافي إلى أن الهدف من تنظيم الفعاليات هو مواصلة سعي النادي في إطار خطته الاستراتيجية إلى اكتشاف طاقات النشء والشباب وتنمية المواهب ورعايتها في شتى المجالات، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في أهمية استقطاب الشباب ورعايتهم، ليكون النادي بيئة خصبة من الفعاليات، حيث يُعد النشاط الصيفي فرصة جيدة لتدريب وتأهيل الطلاب على القيادة وصقل شخصيتهم، إلى جانب ممارسة الرياضة والاستفادة من الجوانب الترفيهية والرياضية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد مساء أمس في مقر النادي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والإداريين والقائمين على النشاط الصيفي، الذي سيُقام تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي تحت شعار (عطلتنا غير).

وجرى خلال اللقاء الكشف عن فعاليات النشاط الصيفي لنادي مليحة، والتي ستخصص للبنين والبنات، لمنح الاستفادة الممكنة لأبناء وبنات المنطقة، من خلال تنظيم أربعة أسابيع متنوّعة تنطلق من تاريخ العاشر من شهر يوليو الجاري وتستمر حتى الثالث من أغسطس المقبل.