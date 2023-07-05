المهيري يشارك في اجتماعات رؤساء وفود الألعاب الآسيوية «هانجزو 2022»

يشارك الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية ذيبان المهيري في اجتماعات رؤساء الوفود المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية «هانجزو 2022»، تلبية لدعوة اللجنة البارالمبية الآسيوية.

وقالت اللجنة البارالمبية الوطنية في بيان، إن الاجتماعات تستمر حتى السادس من الشهر الجاري، حيث تتخللها زيارات للملعب الرئيس المزمع إقامة منافسات الألعاب الآسيوية فيه، إضافة إلى حفلي الافتتاح والختام، وكذلك القرية الأولمبية المخصصة لإقامة اللاعبين والوفود، إضافة إلى الملاعب التي ستستضيف الألعاب.

كما تعقد اللجنة البارالمبية الآسيوية اجتماعاً مع رؤساء الوفود المشاركة في الألعاب لمناقشة كل الأمور الإدارية والإجرائية المتعلقة بأكبر الفعاليات البارالمبية الآسيوية، على أن يغادر رؤساء الوفود في السادس من يوليو الجاري.

يذكر أن دورة الألعاب الآسيوية ستقام فعالياتها من الـ22 إلى الـ28 من أكتوبر المقبل، ومن المنتظر مشاركة 43 دولة يمثلها نحو أربعة آلاف لاعب ولاعبة يتنافسون في اثنتين وعشرين رياضة لأصحاب الهمم.

يذكر أن مركز هانجزو الأولمبي الرياضي يستضيف فعاليات دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية.