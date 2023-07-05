17 عضواً في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالانتخاب للمرة الأولى

كشفت اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية عن تفاصيل اللائحة الانتخابية الجديدة التي سيتم تطبيقها خلال انتخابات اللجنة الأولمبية للمرة الأولى في تاريخها، بعدما كان يتم اختيار الرئيس والأعضاء عن طريق التعيين في المجالس السابقة.

وأعلنت اللجنة الانتخابية في مؤتمر صحافي، أمس، بحضور رئيسها المستشار عمر محمد ميران وعضوي اللجنة كل من المستشار حسن علي المرزوقي والمستشار محمد المعمري، أبرز تفاصيل اللائحة التي سيتم تطبيقها بداية من انتخابات الدورة التكميلية 2020-2024، إذ سيكمل الرئيس والأعضاء المنتخبون الدورة الحالية والتي تنتهي أعملها عقب دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال رئيس اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية المستشار عمر محمد ميران إن: «وفقاً اللائحة الانتخابية الجديدة فإن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية سيتكون من 17 عضواً، بواقع الرئيس، و9 أعضاء من الاتحادات الأولمبية، وعضو من الاتحادات غير الأولمبية التابعة للاتحادات الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وعضو واحد ممثل لفئة المرأة، وعضو ممثل للجنة الرياضيين، و4 أعضاء يتم ترشيحهم من قبل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية وتوافق عليهم الجمعية العمومية».

وأضاف: «تتوافق هذه الخطوة مع جهود تطوير قطاع الرياضة في الدولة، إذ ستكون المرة الأولى التي يتم فيها إجراء انتخابات لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، في تجربة ديمقراطية رياضية شهدناها في الانتخابات السابقة للاتحادات الرياضية».

وتابع: «اللائحة الانتخابية الجديدة للجنة تقوم على 5 قيم ومبادئ، هي الاستقلالية والشفافية في الإجراءات الانتخابية، وضمان ممارسة أعضاء الجمعية العمومية لحقهم القانوني في التصويت لاختيار مرشحيهم والحيادية والابتكار».

وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة مخاطبة الاتحادات الرياضية لإرسال نماذج الترشيح والسير وفق الخطوات المعلنة تمهيداً لعقد الانتخابات التي تسعى اللجنة لأن تكون إلكترونية في حال توفرت الشروط السليمة لضمان الدقة في النتائج، أو وفق الإجراءات اليدوية المتبعة في عملية فرز الأصوات.

وأوضح أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الحالي يضم نحو 45 عضواً في الوقت الحالي، فيما تأتي هذه الخطوة لتجعل العدد 17 عضواً، من أجل تعزيز جهود العمل المقبلة التي تتطلب تجاوز التحديات لتحقيق الإنجازات والسير وفق رؤية الحكومة الرشيدة بجعل الرياضة أداة مؤثرة إيجابياً في المجتمع.

من جانبه قال عضو اللجنة المستشار محمد المعمري إنه المجلس سيضم ما لا يزيد عن أربعة أعضاء (بما في ذلك امرأتان على الأقل) تنتخبهم الجمعية العمومية، بناء على اقتراح من رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، لافتاً إلى أنه سيتم اختيار نائب الرئيس والأمين العام من بين أعضائه في الاجتماع الأول بعد اعتماده، ويضاف إلى ذلك الأعضاء الإماراتيين في اللجنة الأولمبية الدولية ( إن وجدوا ) بصفتهم أعضاء مصوتين بحكم منصبهم«.

وأضاف: «يجب أن يستوفي جميع المرشحين كافة شروط العضوية الواردة في هذه اللائحة ثم المضي في إجراءات الترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وفقاً لأحكام البند (38-9) من النظام الاساسي واللائحة، وبالنسبة للجدول الزمني لسير عملية الانتخابات يتم إرسال نماذج الترشيح إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية المصوتين 45 يوما قبل الانتخابات استلام الترشيحات من قبل الأمانة العامة حتى 25 يوماً قبل تاريخ الانتخابات بحد أقصى، والنظر في الترشيحات من قبل لجنة الانتخابات 15 يوماً قبل انعقاد الاجتماع الانتخابي العادي للجمعية العمومية، ثم يتم إعلان نتائج الانتخابات عند الانتهاء من العملية الانتخابية».

9 أعضاء يمثلون الاتحادات الجماعية والفردية

قال عضو اللجنة الانتخابية المستشار حسن المرزوقي إنه سيكون هناك 9 أعضاء يمثلون الاتحادات الرياضية الأولمبية الجماعية والاتحادات الرياضية الأولمبية الفردية، إلى جانب عضو واحد يمثل الاتحادات الرياضية غير الأولمبية التابعة للاتحادات الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وعضوه ممثلة واحدة (فئة المرأة).

وزاد: «يضم المجلس ممثل واحد أو ممثلة واحدة للرياضيين يتم انتخابه عن طريق لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الوطنية المنشأة وفقا لإرشادات اللجنة الأولمبية الدولية».