الحوسني: البطولات الدولية أسهمت في انتشار «بناء الأجسام»

كشف عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية رئيس اللجنة الفنية، محمد شاهين الحوسني، عن مكاسب عديدة، حصلت عليها رياضة بناء الأجسام جرّاء زيادة عدد البطولات التي يتم تنظيمها في كل موسم رياضي، خصوصاً البطولات الدولية.

وقال الحوسني لـ«الإمارات اليوم»: «أسهم تنظيم البطولات في نشر ثقافة ممارسة بناء الأجسام بشكل صحيح، ورفع مستوى الطموح وإحراز البطولات».

وتابع: «كما أسهمت البطولات في رفع المستوى الفني لرياضة بناء الأجسام الإماراتية، ليصبح منتخب الإمارات بين أفضل خمسة منتخبات عالمية، كما وفرت البطولات، خصوصاً الدولية فرص احتكاك مهمة للاعبي المنتخب، وأسهمت في ارتفاع مستوى محكمي اللعبة.