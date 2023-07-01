89 بطولة في «سلة» شباب الأهلي وقبضة «يد» الشارقة

واصل فريقا كرة السلة في شباب الأهلي، وكرة اليد بنادي الشارقة تحطيم الأرقام القياسية كأكثر أندية الدولة تتويجاً بالألقاب في كلتا اللعبتين على صعيد الرجال مع نهاية الموسم 2022-2023، إذ حصد كلاهما 89 بطولة، منها 48 بطولة لسلة «فرسان دبي» جمعها في 37 عاماً، و41 بطولة ليد «الملك» على مدار 46 عاماً.

وأكد شباب الأهلي والشارقة عراقتهما في كلتا اللعبتين ومدى الاهتمام الذي توليه إدارة الناديين لقطاع الألعاب الجماعية، بعد أن توجا بدرع التفوق العام الممنوح عادة من اتحاد اللعبة للنادي الأكثر تتويجاً ببطولة الموسم بفرق مراحله السنية كافة.

واستهلت البطولات المحلية لكرة اليد الإماراتية موسم 1976-1977، قبل أن يتبعها بموسم واحد استهلال مسابقات كرة السلة، لينجح الشارقة في فرض حضوره القوي منذ انطلاق منافسات اليد، خصوصاً على صعيد بطولة الدوري الذي يحتكم فيها للرقم القياسي البالغ 17 مرة، فيما انتظر شباب الأهلي حتى موسم 1986-1987 للظفر بلقبه الأول، قبل أن تحمل الألفية الجديدة الكم الأكبر من ألقابه، بما فيها أرقامه القياسية على صعيدي بطولتي الدوري وكأس رئيس الدولة البالغة 14 لقباً في كل منها.

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