انتقاد

انتقد إداري سابق في أحد أندية دوري المحترفين ما وصفه بتسرع إدارة النادي بإبرام صفقات جديدة قبل تقييم أداء اللاعبين الحاليين، مشدداً على أنه كان يجب الاستغناء عن بعض اللاعبين الأجانب الذين لم يقدموا الإضافة المطلوبة للفريق.

ملف

نصح مراقبون اتحاد لعبة جماعية بترك ملف التعاقد مع مدرب جديد للمنتخب الوطني إلى الإدارة الجديدة التي ستقوم بتولي المسؤولية بعد انتهاء فترة الإدارة الحالية لعدم تحمل النتائج.

سرية

قال مقربون من مدرب نادٍ بدوري أدنوك للمحترفين بأنه يفضل البقاء على سريته بعدم الإعلان عن صفقات اللاعبين حتى لو تم اكتمالها، إذ يرى أن ذلك جاء بنتائج إيجابية في الموسم الماضي.

تعاقدات

استغرب جمهور أحد أندية الدرجة الأولى إتمام الكثير من التعاقدات مع اللاعبين قبل التعاقد مع الجهاز الفني، ووصفوا ذلك بأنه قد يحرج المدرب في حال عدم مطابقتها لرؤيته الفنية.

عقود

طالب مدربون يعملون في الدرجة الأولى ودوري المراحل السنية بأن يتم معاملتهم إدارياً مثل أقرانهم في دوري أدنوك للمحترفين بأن تكون العقود على مدار العام وليس لـ10 أشهر، مؤكدين أن ذلك سيسهم بدور أكبر للمدرب في أدائه التدريبي.

مدرب

تلقى مدرب مواطن اتصالات من ثلاثة أندية درجة أولى للتفاوض تمهيداً للتعاقد معه في الموسم المقبل وأبدى المدرب استغرابه من أنها جاءت متأخرة، ما سيضعه تحت الضغط لاختيار الأنسب منها.

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