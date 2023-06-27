الإمارات تحصد 73 ميدالية في «ألعاب برلين 2023»

حصدت بعثة الإمارات للأولمبياد الخاص 73 ميدالية في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص (برلين 2023)، بواقع 18 ميدالية ذهبية، و22 ميدالية فضية، و33 ميدالية برونزية، وهو أكبر إنجاز عربي في الحدث الإنساني الأكبر في العالم.

وشاركت الإمارات في الألعاب التي عقدت في الفترة من 17 إلى 25 يونيو الجاري، بأكبر بعثة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قوامها 167 فرداً، منهم 103 ما بين اللاعبين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، ويبلغ عددهم 72 لاعباً، والشركاء الموحدين، ويبلغ عددهم 31 لاعباً، وتنافس اللاعبون في 20 رياضة مختلفة.

الإمارات على منصات التتويج

واستطاع لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي اقتناص العديد من المراكز الأولى خلال مختلف أيام المنافسات، حيث تمكن لاعبو الجمباز الإيقاعي بأول أيام الألعاب بتحقيق الميدالية الذهبية، وتلتها منجزات رياضة التزلج المدولب التي تمكن من خلالها اللاعبان غانم المعمري ومروة عمر من الفوز بذهبيتين، كما تألقت لاعبة الجودو روضة الأحبابي وحصلت على برونزيتها الأولى في فئة الـ100 كيلوغرام، كما تألق اللاعب زايد الكعبي في أول مشاركة له في الألعاب العالمية وأحرز برونزية التنس الأرضي.

وفي السباحة، تمكن سباح الإمارات المخضرم عمر الشامي من الحصول على المركز الأول والفوز بذهبية 200 متر سباحة حرة، وحجزت السباحة عالية المهيري لنفسها المركز الأول في سباق 25 متر سباحة حرة، بالإضافة لأربعة برونزيات أخرى حصل عليها سباحو الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وجاء أداء لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي في القوة البدنية جيداً، حيث استطاعوا اقتناص برونزيتين وسط منافسات قوية، إذ فازت أسماء علي بالذهبية، وفاز حارب عنبر ببرونزية. وفي التزلج المدولب، فاز صياح الحباش بذهبية أخرى، وحلت نجود خميس في المركز الرابع، وفي سباقات الدراجات حصل اللاعبون على فضيتين وبرونزيتين. وفي الفروسية جاءت اللاعبة مهرة الكعبي في المركز الثاني. وظفر لاعب البوتشي محمود جعرور بالميدالية الفضية.

نتائج وإنجازات مبهرة

من جانبها، قالت وزيرة تنمية المجتمع رئيسة مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، شما بنت سهيل المزروعي، في بيان صحافي: «أنهى لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي مشاركتهم في ألعاب برلين 2023 بمجموعة من النتائج والإنجازات المبهرة ليكونوا البعثة العربية الأكثر نجاحاً من حيث عدد الميداليات التي تم إحرازها، وذلك بفضل استعداداتهم الجادة التي قاموا بها قبل انطلاق الألعاب بشهور، ونفخر بأن نهدي هذا النجاح إلى صاحب السمو رئيس الدولة، الداعم الأول لأصحاب الهمم، والمؤمن بضرورة تعزيز ثقافة الدمج في المجتمع. كما أهنئ اللاعبين وأسرهم ومدربيهم وجميع الفرق الفنية، ولا يفوتني أن أشكر كل من وقف وراء هذا النجاح، والراعي الرسمي للفريق شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، ومختلف المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين الذين دعموا البعثة على طول الطريق إلى برلين، وعلى رأسهم سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، الرئيسة الفخرية لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي».

المشاركة في مؤتمر القيادة

على هامش الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، عقد المؤتمر العالمي للاعبين القادة، حيث شهد المؤتمر استعراض 60 مشروعاً، وشاركت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فعالياته بعرض لـ10 مشروعات من كل من الإمارات، ومصر، ولبنان، والأردن، والبحرين، وعمان، والمغرب، وتونس، والكويت. وركز المشروع الذي قدمته الإمارات على إنشاء النوادي الموحدة التي تضم أصحاب الهمم وأقرانهم في 20 مدرسة، بهدف تعزيز تفاعل الطلاب من ذوي القدرات المختلفة معاً وتنمية مهاراتهم، ونشر ثقافة الدمج في المجتمعات المدرسية وخارجها.

18

ذهبية في الجمباز الإيقاعي، السباحة، الريشة الطائرة، التزلج المدولب وألعاب القوى، السلة (رجال)، والطائرة الشاطئية (رجال).

22

ميدالية فضية في رياضات البولنغ، البوتشي، الدراجات والفروسية (سيدات)، الكرة الطائرة (سيدات).

33

ميدالية برونزية في رياضات التنس الأرضي، والفروسية (رجال)، والشراع، والسباحة وألعاب القوى، والجودو.