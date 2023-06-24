متحف المستقبل يشهد اللقاء الأول لأفضل الممارسات في ألعاب القوى

نظم اتحاد ألعاب القوى بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، اللقاء الأول لأفضل الممارسات في مجال ألعاب القوى، وذلك بمتحف المستقبل في دبي بحضور القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، ورئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى دحلان الحمد، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأمير نواف بن محمد آل سعود، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، وعدد من رؤساء اتحادات ألعاب القوى في دول الخليج والوطن العربي ومختلف دول العالم، وكذلك عدد من القيادات في شرطة دبي والعاملين في القطاع الرياضي والمختصين في ألعاب القوى من دولة الإمارات والعالم.

وقال رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى اللواء د. محمد المر، خلال اللقاء: «يسعدنا ويشرفنا أن يكون لقاؤنا الأول بكم في أجمل مبنى على وجه الأرض (متحف المستقبل)، هذا الصرح المعماري والهندسي الفريد من نوعه، وذلك لمناقشة أفضل الممارسات في مجال ألعاب القوى، نستلهم من روح المكان آفاق المستقبل في رياضة تُعد إحدى أهم الرياضات وصانعة الأبطال ممن يسعون إلى التميز والريادة واعتلاء منصات التتويج».

وأضاف: «هذا اللقاء الذي يحمل شعار (التجارب والممارسات الناجحة)، يجمعنا معاً بمشاركة نخبة من مسؤولي الاتحادات الدولية والخبراء والإعلاميين المختصين في مجال ألعاب القوى، من أجل تبادل الخبرات والأفكار، والارتقاء بالجوانب الإدارية والتنظيمية والفنية من خلال الاطلاع على أهم الاستراتيجيات الفاعلة في ألعاب القوى، والخطط الناجحة لإدارة البطولات العالمية وفقاً لأفضل الممارسات، ودراسة دور الإدارة والحوكمة في نجاح اتحادات ألعاب القوى، وكذلك مناقشة دور الأكاديميات المختصة، ومراكز التدريب في صناعة الأبطال، إلى جانب مناقشة تطوير منظومة التحكيم». وختم «أتقدم بالشكر الجزيل إلى الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى على الدعم الذي يلقاه اتحاد الإمارات لألعاب القوى، والذي أثمر عن منحنا ثقة استضافة ثلاث فعاليات بإشراف الاتحاد الآسيوي، ومنها هذا اللقاء الدولي لأفضل الممارسات والتجارب، كما أننا سنستضيف في شهر نوفمبر المقبل سباق آسيا لنصف الماراثون، وبطولة آسيا للشباب في شهر أبريل من عام 2024، كما أشكر المتحدثين وضيوفنا الكرام على تلبية دعوتنا، متمنين لكم طيب الإقامة وقضاء أحلى الأوقات في دولة الإمارات العربية المتحدة».

من جهته، ألقى دحلان الحمد كلمة الاتحاد الآسيوي الذي يحتفل بيوبيله الذهبي، وقال فيها: إن «دولة الإمارات تحتل مكانة متميزة بين عائلة الاتحاد الآسيوي وهي قادرة على تنظيم بطولات كبيرة ناجحة، وكذلك فإن التنوّع الجغرافي في الدولة يتيح اكتشاف وتطوير رياضيين في مختلف منافسات الجري».

كما استعرض الحمد استراتيجية الاتحاد الآسيوي للفترة 2023-2030 لتطوير رياضة ألعاب القوى ونشر ممارستها وتوسعة قاعدة العاملين فيها وجمهورها.

وتم في افتتاح اللقاء تبادل الدروع التذكارية بين اتحاد الإمارات لألعاب القوى والاتحاد الآسيوي والقيادة العامة لشرطة دبي، وكذلك تقديم هدية إلى نائب رئيس الاتحاد الدولي، كما كرّم الفريق عبدالله خليفة المري، ودحلان الحمد عدداً من النجوم المعتزلين من أصحاب الإنجازات المهمة في مسيرة ألعاب القوى الإماراتية، وهم: علي شيروك، عمر السالفة، جاسم سعيد، سعود عبدالكريم، جاسم علي، إبراهيم ناصر، صابر بياحة، محمد عامر، فاطمة الحوسني، محمد عباس، وكذلك القطري محمد سليمان أول خليجي يحرز ميدالية أولمبية في ألعاب القوى، وذلك في أولمبياد برشلونة 1992.

جلستا حوار وطاولة مستديرة.. و«عصف ذهني»

شهدت جلستا اللقاء استعراض تجارب ناجحة مختلفة تضمنت المرتكزات الإدارية، والاستراتيجية الفاعلة لألعاب القوى، وخطة إدارة البطولات العالمية في مجال ألعاب القوى، بجانب دور الإدارة والحوكمة في نجاح اتحادات ألعاب القوى، بالإضافة إلى محور المرتكزات الفنية، والذي يشتمل على تعزيز الممارسات الأخلاقية في ألعاب القوى، ودور الأكاديميات ومراكز التدريب في صناعة الأبطال، وتطوير منظومة التحكيم.

كما تضمن اللقاء اجتماعات الطاولة المستديرة التطويرية، والتي تناقش مستقبل ألعاب القوى، بمشاركة المعنيين والمهتمين بتنظيم البطولات المجتمعية وفق أفضل الممارسات، وكذلك جلسة العصف الذهني التي نظمها مجلس دبي الرياضي بمشاركة منظمي الفعاليات في الدولة، بهدف الاستفادة من الأفكار والتجارب الناجحة الجديدة وتطوير منظومة تنظيم الفعاليات الرياضية وفق أعلى معايير التميز والجودة.

■ تكريم النجوم المعتزلين من أصحاب الإنجازات المهمة في مسيرة ألعاب القوى الإماراتية.

■ الاتحاد الآسيوي يستعرض في دبي استراتيجية 2023-2030 لتطوير رياضة ألعاب القوى.