«موسيماني الوحدة» أبرز الصفقات.. والنصر يبرم تعاقداً نوعياً

شهد الأسبوع الماضي عدداً قليلاً من الصفقات التي أبرمتها فرق دوري المحترفين استعداداً للموسم الجديد، وكانت الصفقة الأبرز هي تعاقد نادي الوحدة مع المدرب الجنوب إفريقي موسيماني، بعد رحلة مع فريق الأهلي السعودي والصعود معه إلى الدوري السعودي، ليكون المدرب هو الأول في تاريخ دوري المحترفين من المدربين الأفارقة غير العرب في مهمة صعبة مع فريق الوحدة الذي اعتاد تغيير مدربيه في الفترة الأخيرة كثيراً.

ولم يعلن النادي عن مدة تعاقده مع المدرب الجنوب إفريقي، لكنه خطف الأضواء في أسبوع لم يشهد الكثير من الصفقات في انتظار تحديد اللاعبين الذين سيختارهم المدرب، سواء على مستوى اللاعبين الأجانب أو المواطنين.

وفي العين أبرم الفريق صفقته الأسبوعية المتميزة على مستوى خط الدفاع بعد الإعلان عن التعاقد مع المدافع خالد العطاس قادماً من بني ياس، ليكون ركيزة مهمة الموسم المقبل مع الفريق الذي يبحث عن استعادة لقب الدوري، بعد أن نجح فريق شباب الأهلي في الحصول على الدرع. ولم يعلن النادي أي صفقات جديدة استعداداً للموسم المقبل.

واستمر الوصل في تدعيم الصفوف بصفقة نوعية على مستوى اللاعبين المقيمين هو مدافع منتخب كولومبيا دانيال بيدروزو، وكتب النادي في خبر الإعلان عن اللاعب: «يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع الموهبة الكروية المدافع دانيال بيدروزو قائد منتخب كولمبيا للشباب بصفة لاعب مقيم». كما أعلنت الشركة عن تعيين فيصل الطاهري مساعداً للمدرب ميلوش ميلوييفيتش.

ونجح نادي النصر في إبرام أولى صفقاته الأجنبية للموسم 2023-2024 بالتعاقد مع الجناح البرتغالي يوري ميديروس للدفاع عن ألوان العميد بداية من الموسم في تجربته الاحترافية الأولى في الخليج العربي، كما نجح في التعاقد مع أول صفقة على مستوى اللاعبين المواطنين هو اللاعب يوسف العامري، المدافع الأيمن قادماً من نادي خورفكان، في انتظار الإعلان عن صفقات جديدة الفترة المقبلة خصوصاً على مستوى اللاعبين الأجانب.

وواصل فريق البطائح تدعيم الصفوف أيضاً بإعلان التعاقد مع اللاعب سالم علي الحمادي في صفقة انتقال حر، لتكون الصفقة الثالثة في الفريق، ونجح عجمان في تجديد عقود ثلاثة لاعبين، هم: وليد اليماحي، عبدالله صالح، ناصر عبدالهادي، دون الإعلان عن أي صفقة جديدة.

كما أنهى الجزيرة تعاقده مع لاعبين أجنبيين هما: سيريرو، ومليوش كوسانوفيتش، وأبقى على المغربي أشرف بن شرقي، مع وجود أخبار عن رغبة اللاعب في الانتقال إلى الدوري المصري مجدداً.

ولم تُجر بقية الفرق أي تعاقدات جديدة، خصوصاً الفريقين الصاعدين من دوري الهواة الإمارات وحتا، في انتظار الإعلان عن صفقات جديدة الفترة المقبلة.

■ العين ضم ركيزة مهمة للموسم المقبل بالتعاقد مع المدافع العطاس.

■عجمان نجح في تجديد عقود ثلاثة لاعبين، هم: وليد اليماحي، عبدالله صالح، ناصر عبدالهادي