القمزي يستعد لمونديال «زوارق الفورمولا 1» بمعسكر في إيطاليا

يستعد النجم الإماراتي ثاني القمزي بطل فريق أبوظبي للزوارق السريعة، للمشاركة في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 1» التي ستقام في الأول والثاني من يوليو المقبل في مدينة ماكون الفرنسية، على أمل الاحتفاظ باللقب، حيث إن الفريق الإماراتي هو حامل لقب الموسم الماضي.

ويتأهب أقدم متسابق إماراتي على مستوى سباقات «الفورمولا 1» لخوض هذا التحدي، في رحلة المنافسة على لقب البطولة الفردي الذي يطمح لتحقيقه منذ أكثر من عشرين عاماً.

ويبدأ ثاني القمزي الدخول في أجواء البطولة مبكراً بالمغادرة إلى إيطاليا اليوم، للدخول في معسكر تدريبي يستمر يومين قبل الانتفال إلى ماكون في فرنسا، ودخول تفاصيل ثالثة جولات بطولة العالم.

وكان الموسم الماضي قد شهد فوزاً صعباً لفريق أبوظبي بلقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، إضافة إلى تحقيق لقبي السرعة والفرق عن طريق ثاني القمزي وشون تورنتي.

وانطلق موسم 2023 للبطولة بالجولة الأولى في إندونيسيا في فبراير الماضي وشهدت تقلبات جوية غير معهودة، واستمرت مع الجولة الثانية في الصين في مايو الماضي التي لم يشارك فيها ثاني القمزي.

وأكد القمزي استعداده الكامل لخوض الجولة المقبلة التي ستكون مفصلية في مسيرة المنافسة على اللقب هذا الموسم، خاصة أن الجولات الماضية شهدت نزيفاً مهماً للنقاط في المنافسة على اللقب.

وقال القمزي: «في الوقت الذي أسعى فيه إلى تسجيل أول لقب فردي باسمي في البطولة، سأعمل أيضاً مع زميلي شون تورنتي للدفاع عن اللقب الذي حققه الفريق الموسم الماضي، ومكتسباتنا التي أحرزناها على مر التاريخ في البطولة».

وأكد دخوله إلى معسكر تدريبي في إيطاليا يومي الـ24 والـ25 من يونيو الجاري في مدينة سان نازارو، حيث ينضم للمعسكر أيضاً المتسابقان شون تورنتي وراشد القمزي.

وقال: «إن الإعداد والتجهيز سيكون على مسار قريب من مسار السباق في ماكون وبالأبعاد والمنحنيات نفسها، وسنعمل على رفع اللياقة قبل الدخول في السباقات الخاصة بهذه الجولة».

ويتصدر الترتيب العام حالياً قبل الجولة الثالثة من البطولة، الدراج السويدي جوناس آندرسون برصيد 23 نقطة، بينما يحل شون تورنتي في المركز الرابع برصيد 17 نقطة، وثاني القمزي في المركز التاسع برصيد 7 نقاط، وهو المركز الذي يأمل القمزي تغييره من خلال هذه الجولة.