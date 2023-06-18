الملا يخوض المرحلة النهائية من مونديال الدرّاجات المائية

يخوض بطل العالم للحركات الاستعراضية ونجم فريق أبوظبي، راشد الملا، اليوم، المرحلة النهائية من الجولة الأولى والافتتاحية لبطولة العالم للدرّاجات المائية، المقامة بمدينة أولبيا في إيطاليا، بمشاركة أكثر من 70 متسابقاً في مختلف فئات البطولة. وينشد الملا الدفاع عن لقبه في فئة الحركات الاستعراضية، الذي توّج به في الموسم الماضي للسنة الخامسة على التوالي، حيث بدأ بحصد اللقب منذ موسم 2018 وحتى 2022 في إنجاز رياضي قوي وفريد للبطل الإماراتي. وحقق الملا لقب السنة الماضية بعلامة كاملة بعد تسجيله 100 نقطة في الترتيب العام أهدته لقب موسم 2022 وبجدارة، ويطمح إلى إكمال المشوار من خلال الجولة الأولى والافتتاحية في أولبيا.

وتنطلق المرحلة الختامية، اليوم، من البطولة حيث سيكون التنافس حاضراً بين المشاركين فئة الحركات الاستعراضية، من أجل الوصول إلى النقاط الأعلى، وتسجيل أفضل المراكز وحصد النقاط منذ جولة البداية، يذكر أن الملا حقق لقب الحركات الاستعراضية قبل أشهر قليلة أيضاً في بطولة الإمارات الدولية للدرّاجات المائية.