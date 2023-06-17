حمد الله

دخلت إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين على خط المفاوضات التي يجريها نادٍ آخر للظفر بخدمات مهاجم اتحاد جدة السعودي، المغربي عبدالرازق حمدالله، للظفر بجهوده في الموسم المقبل، ما جعل مفاوضات وكيل أعمال اللاعب تتجمد مع النادي الأول، انتظاراً لمعرفة شروط النادي الآخر المالية قبل حسم الأمر.

مزاعم

زعم لاعب خط وسط اتحاد جدة المصري طارق حامد، أنه يملك أكثر من عرض إماراتي للاحتراف في دوري أدنوك للمحترفين، مؤجلاً مفاوضاته التي يُجريها مع أندية مصرية، لحين حسم مستقبله في الإمارات، وذلك بعد قرار نادي اتحاد جدة بعدم استمرار اللاعب في الموسم المقبل.

موسيماني

أصبح المدرب السابق للأهلي المصري والأهلي السعودي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على أعتاب دوري أدنوك للمحترفين، لتدريب أحد الأندية المحلية، التي تُقارن بينه وبين مدرب من مدرسة أوروبية، وإن كانت أسهم موسيماني هي الأعلى داخل غُرف اجتماعات شركة كرة القدم.

إيغالو

عاد المهاجم النيجيري أودين إيغالو إلى اهتمامات أحد أندية المحترفين بعدما تجاوب لاعب الهلال السعودي السابق بشأن تخفيض راتبه السنوي، إذ قدم النادي عرضاً جديداً ويترقب موقف لاعب مانشستر يونايتد السابق.

مدرب

قال مقربون من مدرب أجنبي بأحد أندية دوري المحترفين إن العلاقة القوية التي تربط بين المدرب وبين المسؤول الكبير في النادي كانت وراء حرص المدرب على تجديد عقده مع النادي والاستمرار في قيادته.

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