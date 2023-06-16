طرفا نهائي «سوبر غرب - آسيا» للسلة يتحددان الليلة

تنطلق اليوم منافسات نصف النهائي في النسخة الأولى من نهائيات «سوبر غرب - آسيا» لكرة السلة، المقامة على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي بدبي، حيث يلتقي في السابعة مساءً فريقا «بي سي آستانا» والمنامة البحريني، ثم في التاسعة و45 دقيقة يتواجه الرياضي اللبناني والكويت الكويتي.

وتحدد المواجهتان (الليلة) هوية الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية غداً، بجانب أنهما الفريقان الوحيدان اللذان سيتأهلان عن منطقة (غرب آسيا) إلى نهائيات كأس الأندية الآسيوية الأبطال 2023.

ونجحت الفرق الأربعة في بلوغ المربع الذهبي، بعد أن حازت مركزي الصدارة والوصافة لدور مجموعات البطولة التي استهلت منذ التاسع من يونيو الجاري، بعد أن اعتلى الرياضي اللبناني وبالعلامة الكاملة صدارة المجموعة الأولى، على حساب المنامة البحريني الوصيف، فيما ودّع بيروت اللبناني البطولة من دور المجموعات بحلوله ثالثاً.

وعلى الطرف الآخر، اعتلى «بي سي آستانا» بالعلامة الكاملة صدارة مجموعته الثانية، على حساب الكويت الكويتي في المركز الثاني، وليودع كل من غورغان الإيراني وصاحب الضيافة شباب الأهلي البطولة بحلولهما بالمركزين الثالث والرابع في مجموعتهما.

نصف النهائي

آستانا الكازاخستاني - المنامة البحريني 19:00

الرياضي اللبناني - الكويت الكويتي 21:45

المتأهلان إلى النهائي يضمنان مكانهما في نهائيات كأس الأندية الآسيوية الأبطال 2023.