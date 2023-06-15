الفردان: دبي تقدم نسخة استثنائية في تنظيم «سلة غرب آسيا»

قال نائب رئيس الاتحاد الإماراتي عضو المكتب التنفيذي المدير المالي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة، عبداللطيف الفردان، إن «دبي ونادي شباب الأهلي يقدمان نسخة استثنائية بكل المقاييس، من خلال استضافة النسخة الأولى من نهائيات (سوبر غرب - آسيا) لكرة السلة، التي تقام في صالة الشيخ سعيد بن مكتوم منذ التاسع الجاري، ويسدل الستار عنها بعد غدٍ، وتعتبر مؤهلة إلى كأس الأندية الآسيوية الأبطال 2023».

وقال الفردان لـ«الإمارات اليوم»: «دبي تقدم بطولة ناجحة بكل المقاييس، سواء من الناحية التنظيمية بالنظر للخبرات الكبيرة التي يملكها أبناء الإمارات في تنظيم كبرى الأحداث العالمية، أو من الناحية الفنية من حيث قوة المباريات، ومساهمتها الفاعلة في تقليص الفوارق بين الأندية الخليجية ونظيرتها في منطقة غرب آسيا».

وتابع: «البطولة تخضع لمعايير واضحة من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي، ويحسب لنادي شباب الأهلي، الذي فاز بشرف الاستضافة، تقديم كل التسهيلات لإنجاح البطولة، بجانب البنية التحتية لصالة النادي المطابقة لأعلى المعايير العالمية»، مؤكداً أنها توفر المعايير التي يطلبها الاتحاد القاري من توفير صالة ببوابات منفصلة لدخول الجمهور بشكل سلس، ومراكز مؤتمرات صحافية واسعة، وغرف تبديل ملابس مميزة، وغيرها من العوامل الأخرى، من أبرزها أرضية صالة بمساحة كبيرة تسهل من مهام الجهات المالكة لحقوق البطولة في مطابقة المكان والمساحة المطلوبين لعرض شعارات وأسماء الشركات الراعية.

وشدد على أن «الخبرات المتراكمة لأبناء الإمارات في تنظيم نسخ مميزة في بطولة دبي الدولية لكرة السلة على أكثر من 30 عاماً، عامل إضافي أسهم في تقديم دبي ونادي شباب الأهلي نسخة استثنائية في نهائيات (سوبر غرب - آسيا)».

وأكد أن «البطولة أسهمت في تطور مستوى الفرق الخليجية، وقلصت الفجوة التي تفصلها عن بقية عمالقة آسيا وغرب القارة، سواء الأندية اللبنانية، أو بطل الدوري الكازاخستاني، الذين ينافسون محلياً في دوريات محترفة».

المنامة إلى «المربع الذهبي»

التحق المنامة البحريني بالفرق المتأهلة إلى نصف النهائي، بفوزه أمس، على بيروت اللبناني بنتيجة (86-75)، في ختام منافسات المجموعة الأولى. وأهدى الانتصار المنامة حسم مركز الوصافة برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الرياضي اللبناني، الذي حسم مبكراً صدارة المجموعة، فيما ودع بيروت البطولة باحتلاله المركز الثالث. وضرب المنامة موعداً في التاسعة و45 دقيقة من مساء غدٍ مع متصدر المجموعة الثانية آستانا الكازاخستاني في ثانية مواجهات نصف النهائي، يسبقها في السابعة لقاء الرياضي مع الكويت الكويتي.