13 نادياً تحصل على الترخيص المحلي من اتحاد الكرة

اعتمدت لجنة التراخيص الابتدائية في اتحاد الكرة الترخيص المحلي لـ13 نادياً من أندية الدرجة الأولى، عن دورة الترخيص للموسم الرياضي 2023-2024.

وجاء قرار الاعتماد خلال اجتماع اللجنة الذي عقد 8 الجاري بعد الاطلاع على المستندات والوثائق المقدمة من كل نادٍ على نظام الترخيص الخاص بالاتحاد الآسيوي (CLAS)، وفقاً للمعايير التي اشترطتها لائحة الترخيص المحلية، وهي: المعايير المالية، ومعايير الإدارة والعاملين، والمعيار الرياضي، والمعايير القانونية، ومعايير البنية التحتية بدرجاتها المختلفة (A،B،C).

وبعد مراجعة المستندات والوثائق المطلوبة حصلت على الترخيص المحلي أندية: حتا والإمارات ودبا الحصن ومصفوت والحمرية والذيد ومسافي والرمس والعربي والجزيرة الحمراء والتعاون والفجيرة والعروبة، بينما لم يحصل ناديا غلف وسيتي، بالإضافة إلى فرسان هيسبانيا وبينونة (الهابطين إلى الدرجة الثانية الموسم المقبل) على الترخيص المحلي، بسبب عدم استيفائها المعايير.