مجلس إدارة نادي دبا الحصن الجديد يوزّع حقائبه الإدارية

وزّع مجلس إدارة نادي دبا الحصن خلال اجتماعه الذي عقده مساء أول من أمس حقائبه الإدارية بعد تشكيله الجديد برئاسة الدكتور محمد أحمد المطوع، رئيس مجلس الإدارة، وحضور كل الأعضاء. وأكد المجلس في بيان صحافي منهجيته في مواصلة خدمة الرياضة الإماراتية، والعمل على تأهيل أبناء مدينة دبا الحصن، وتحقيق النجاح رياضياً في كل المنافسات.

وبخصوص توزيع الحقائب الإدارية، تولى الدكتور محمد أحمد المطوع، رئيس مجلس الإدارة، رئاسة لجنة الإعلام والاتصال الرقمي، ومحمد عبدالله الحمودي مهام نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة التسويق والاستثمار، وعلي محمد النقبي أمين السر العام، ورئيس لجنة الشؤون المالية والإدارية، فيما يتولى أحمد عبدالله النقبي رئاسة لجنة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، وعبيد سعيد الطنيجي رئاسة لجنة الفريق الأول لكرة القدم، رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين.

وتولى عبدالله مسعود النعيمي رئاسة لجنة قطاع كرة القدم للمراحل السنية، ومحمد راشد النعيمي رئاسة لجنة الألعاب الجماعية، ومحمد علي الظهوري رئاسة لجنة الأنشطة الثقافية والمجتمعية.