اتحاد كلباء يوزع المناصب الإدارية

وزع مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء مناصبه الإدارية، أمس، وذلك خلال الاجتماع الذي أقيم برئاسة رئيس مجلس الإدارة راشد سعيد الكندي، وبحضور أعضاء المجلس. وأكد النادي في بيان صحافي أنه بموجب التشكيل الجديد سيتولى منصب نائب الرئيس عبدالله محمد الأميري، والأمين العام عبدالرحمن إبراهيم الدرمكي، وسيتولى الدكتور سيف أحمد الزعابي إدارة الاتصال المؤسسي والاستراتيجية، والتميز المؤسسي أحمد حسن المطروشي، والمستشار القانوني الدكتور أحمد علي البلوشي، وللخدمات المساندة أحمد علي بن حيدر، بينما سيتولى جاسم الشحي، إدارة الألعاب الجماعية، وعبدالله علي البلوشي إدارة الألعاب الفردية.