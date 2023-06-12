«جاغوارز» بطلاً للدوري العالمي للبادل على حساب «بانثرز»

أحرز فريق جاغوارز لقب النسخة الأولى من بطولة الدوري العالمي للبادل (وورلد بادل ليغ) الذي اختتم منافساته مساء أمس في دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، تحت عنوان «أعظم عرض في الملعب».

ونجح «جاغوارز» في التتويج باللقب عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق بانثرز بنتيجة 3-1، ليحصل على مكافأة مالية قدرها 550 ألف درهم.

وعقب انتهاء المباراة الختامية، قام مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، ورئيس «وورلد بادل ليغ»، راجيش بناغا، وأمين عام اتحاد الإمارات للبادل، سعيد المري، والشريك المؤسس للحدث، أميت شارما، بتتويج الفريق الفائز بكأس البطولة، وتكريم فريق بانثرز بكأس المركز الثاني، ومكافأة الفوز البالغة 275 ألف درهم.

حضر المباراة النهائية رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، نصر النيادي، وعضو اتحاد الإمارات للبادل عبدالله حمد بن سوقات، وجماهير غفيرة استمتعت بالختام الرائع للبطولة التي شارك فيها 24 من نخبة اللاعبين واللاعبات المصنفين الأوائل على العالم، إلى جانب أربعة من لاعبي منتخبنا الوطني للبادل الذين توزعوا على الفرق الأربعة المشاركة في البطولة، وهي جاغوارز وباثنرز وشيتاز وتايغرز. وهنأ ناصر أمان آل رحمة مساعد الفريق البطل، مشدداً على أن الجميع خرج فائزاً من تلك البطولة التي ولدت في دبي وانطلقت للعالم، وستسهم في تطوير رياضة البادل على مستوى دولة الإمارات والعالم.

وقال آل رحمة في تصريحات صحافية: «هذه البطولة ولدت قوية واستقطبت اهتماماً عالمياً وحضوراً جماهيرياً عبر نظام لعبها، وتشكيل أربعة فرق تضم نخبة لاعبي العالم، ومعهم نجوم منتخبنا الوطني الذين اكتسبوا خبرات إضافية تعزز تألقهم وفوزهم بالبطولات، وإضافة ألقاب جديدة للدولة بعد فوزهم بلقب البطولة الخليجية الأولى، ولقب بطولة ند الشبا الدولية. وسيشهد المستقبل إنجازات جديدة لهم بجهود اتحاد الإمارات للبادل، وقيادة رئيسه الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم».

وأضاف: «لقد أصبحت دبي مدينة رياضات المضرب ليس على مستوى دولة الإمارات فحسب، بل على مستوى العالم. فقد تم تنظيم بطولات العالم وبطولات كبرى في هذه الرياضات. ففي عام 2022 نظمت دبي أكبر وأنجح بطولة عالم للبادل، واليوم تختتم بطولة دوري البادل العالمي، كما يتم تنظيم نهائيات بطولة موانئ دبي العالمية التي تقام في مختلف دول العالم ليكون مشهد الختام وتتويج البطل الأول على مستوى العالم في دبي في نوفمبر من كل عام».

وأشار إلى أنه «يتم في دبي أيضاً تنظيم بطولات عالم وبطولات دولية كبرى في الكريكت والبولو والبادمنتون، وكرة الطاولة والتنس الأرضي، سواء في بطولات سوق دبي الحرة أو دوري التنس العالمي الذي انطلق من دبي إلى العالم عام 2022، وسيكون حدثاً سنوياً مرتقباً. وكذلك تم تنظيم بطولات عالمية في الاسكواش في ملعب تم تشييده خصيصاً بجوار برج خليفة، وهناك الكثير من البطولات التي يشارك فيها لاعبون ومنتخبات من الصف الأول في العالم الذين يجدون هنا حسن التنظيم لبطولات مرموقة ورصينة، وروعة الأجواء الرياضية والسياحية، وجودة الحياة، والجماهير العاشقة للرياضة من أكثر من 200 جنسية، فاستحقت دبي بجدارة أن تكون مدينة رياضات المضرب العالمية».